Bohemia držela v prvním poločase s divizním celkem krok, dokonce se díky trefě Martínka dostala do vedení, které udržela až do poločasu. Pak hosté stav otočili. Mezi střelce se zapsal také novic v poděbradském dresu Matouš Brabec, který naposledy působil v Libiši, předtím byl třeba na Aritmě Praha nebo v Lysé nad Labem.

„Z našeho pohledu to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Horky hrály v první půli hodně z bloku, takže se nám naskýtal prostor pro rozehrávku. A po jednom dlouhé autu jsme vstřelili první gól,“ vyprávěl po utkání poděbradský trenér Tomáš Staněk. „Zkoušeli jsme ve hře nové prvky co se týče organizace hry a v prvním poločase se nám to dařilo. Druhou půli poznamenalo mnoho střídání, Hněvsa dohrával se sebezapřením a naše hra se nám rozsypala. Po změně stran jsme rezignovali na výstavbu hry a byly tam pasáže, kdy jsme byli pod velkým tlakem soupeře. Zoufale jsem míč odkopávali a valil se na nás útok za útokem. Přesto jsme si vytvořili ještě tři brankové situace, tu třetí proměnil Brabec. Také soupeř měl asi pět tutovek a my jsme posledních dvacet minut šlapali vodu,“ přiznal poděbradský kouč.

Branky Bohemie: Martínek, Brabec. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Suchánek, Hněvsa, Soukup – Martínek, Kubánek, Bora, Havránek – Peterka, Novák, střídali Volráb, Bělohoubek, Málek, Orestis, Brabec.