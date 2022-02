Diviznímu týmu chvíli trvalo, než se dostal do zápasu, rozjížděl se pozvolna. Mladíci Českého Brodu byli aktivní, hodně běhali. Přesto daly Poříčany z ojedinělého útoku první branku. Ta tu ještě Český Brod odpověděl, na další trefy už ne. Svěřenci trenéra Šmejkala vedli v poločase o dvě branky, další dva zásahy přidali po změně stran.

„Brod měl mladý tým a dvacet minut na nás vlétli. Pak jsme se zvedli a dali jsme branku. Soupeř sice vyrovnal, ale pak udělal dvě chyby a my jsme je potrestali. Soupeř pak odpadl a bylo to jen na nás, jak se s tím popasujeme. Mohli jsme ale vyhrát vyšším rozdílem,“ uvedl poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal.

V dresu divizního celku se objevili dva nováčci. Lépe řečeno jeden novic a jeden staronový hráč. Z Neratovic by měl do Poříčan zamířit Petr Kalabiška, z Českého Brodu by se měl zpět vrátit Skořepa, který u sousedů strávil přípravu. „Kalabiška by měl dopadnout, mělo by to být domluvené. Měl by pro nás být posilou, je to zajímavý hráč,“ uvedl na adresu dvaadvacetiletého borce Šmejkal. „Skořepa se chtěl vrátit do Brodu, ale snad už jsem ho přemluvil a zůstane u nás,“ věří kouč Poříčan v návrat čtyřiadvacetiletého Jakuba Skořepy. „Jsem přesvědčený, že zůstane. A ještě bychom chtěli jednoho hráče do ofenzivy,“ přidal kouč Zdeněk Šmejkal.

Branky: Petr 2, Bím, Janda, Houžvička. Poločas: 3:1.

SK Poříčany: Polomský – Kutina, Houžvička, Kabyl, Makovský – Zolotuchin, Skořepa, Kalabiška, Janda, Bím – Petr, střídali Urban, Stárek.