Semice, Ostrá – První zápas nové sezony se jim nepovedl. Tedy alespoň výsledkově. Fotbalisté Semic i Ostré vyšli v úvodním kole krajského přeboru naprázdno. A je jasné, že si budou chtít napravit reputaci ve svém druhém střetnutí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

Kdo bude nakonec po derby šťastnější? Budou to domácí Semice? Nebo naopak nováček z Ostré? A nebo skončí zápas plichtou. To se dovíme v neděli před devatenáctou hodinou.

„Pořád je to začátek sezony. Snad budeme soupeři konkurenceschopní, Ostrá je určitě kvalitní soupeř. Ale hrajeme doma, máme zkušený tým a chceme vyhrát. To je jasné," uvedl před derby vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Domácí ale mají problémy se sestavou. „Mimo je stále Švarc, nejistý je start Novotného, který měl horečku, a nebude ani Šimek. A chybět bude delší dobu i Mikluščák, který se v prvním zápase zranil," vypočítává hráčské ztráty Čepelka. „Vypadli tři hráči, což je dost, ale myslím, že je můžeme nahradit," nehází flintu do žita vedoucí týmu.

Čepelka si zároveň uvědomuje, že Ostrá nebude snadný soupeř. „Budou dobří směrem dopředu, tam musíme eliminovat jejich sílu. A také se musíme vyvarovat faulů okolo šestnáctky, Ostrá umí standardní situace," zná silné stránky soupeře Čepelka.

Ani hosté však nebudou chtít prodat svoji kůži lacino. „Chceme si napravit reputaci. Semice se ale nechaly slyšet, že musí vyhrát. To samé však platí na naší straně," burcuje svůj tým vedoucí mužstva Ostré Josef Červinka.

V prvním zápase se zranil útočník Petlička, na zápas by ale mohl být v pořádku. „Byl to klasický koňar. Na tréninku ještě pokulhával, ale snad se dá dohromady. Ostatní jsou v pořádku. Tedy až na Císaře, který má problémy s tříslem a nehrál ani první zápas," řekl Červinka.

Také on zná silné a slabé stránky soka. „Jejich obrana by mohla být zranitelnější. Na to by mohli platit rychlí útočníci. Musíme si dát pozor na Koštíře. Když má den, může utkání rozhodnout sám. Jejich hra je hlavně o Koštířovi," má jasno vedoucí mužstva. „Na zápas se těšíme, chceme si to užít a snad se nám to povede," uvedl Červinka.

Takové derby si zaslouží výbornou diváckou kulisu. V to věří oba tábory. „Počítáme se slušnou návštěvou. Snad lidi přijdou," doufá Čepelka. „Dobrá atmosféra by mohla oba celky vyhecovat. Semice by mohly mít plnou kasu a my třeba tři body," usmíval se Červinka.