Nová výzva pro Šturmu. Je trenérem a sportovním ředitelem slovenské Seredi

František Šturma z Křince přijal novou nabídku. Stal se totiž novým trenérem a zároveň sportovním ředitelem slovenského klubu Sereď. Mužstvo je momentálně na sedmém místě tabulky nejvyšší slovenské soutěže. Obě zmíněné funkce by měl vykonávat do konce této sezony. To stojí na oficiálních webových stránkách slovenského klubu.

Fotbalový trenér František Šturma z Křince. | Foto: archiv F. Šturmy

Šturma si na Slovensku udělal dobré jméno. Nejprve zde působil po boku trenéra Vlastimila Petržely, pak se osamostatnil. Působil v Michalovcích a Popradu. S prvně jmenovaným týmem oslavil historický postup do nejvyšší soutěže. „Velmi se těším na novou výzvu, klub chceme po všech stránkách víc zprofesionalizovat, nejen po té sportovní. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní a klub posunuli na vyšší úroveň," uvedl Šturma pro klubový web. Zkušenosti má také s českým fotbalem, kde působil ve Znojmě, Sokolově nebo Táborsku. Na lavičce Seredi nahradí osmačtyřicetiletý kouč z Křince na Nymbursku trenérské duo Peter Lérant, Igor Obert. František Šturma má za sebou i řadu vzdělávacích stáží ve známých klubech, které vedli slavní trenéři. V ruském Petrohradu byl v éře Vlastimila Petržely, v Juventusu Turín za kouče Deschampse a učit se byl podle dostupných zdrojů i v Realu Madrid, když jej vedl Carlo Ancelotti. Absolvované trénerské vzdělávací stáže 2005: Zenit Petrohrad (Rusko) – tréner: Vlastimil Petržela

2007: Juventus FC (Itálie) – tréner: Didier Deschamps

2009: Lazio Řím (Itálie) – tréner: Delio Rossi

2014: Valencia CF (Španělsko) – tréner: Nuno Espírito Santo

2014: Real Madrid CF (Španělsko) – tréner: Carlo Ancelotti

