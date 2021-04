Okresní fotbalový svaz v Nymburce má nového předsedu. Tím se stal šestačtyřicetiletý krajský rozhodčí Karel Nehasil z Poříčan. Svého konkurenta Tomáše Koníčka ze Všechlap zastupujícího hnutí F-evoluce v boji o post šéfa svazu pokořil v poměru hlasů 37:26.

Na stadionu Městce Králové se konala volební valná hromada OFS Nymburk | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Všem, kteří mi dali hlas, moc děkuji. Chci navázat na osmiletou práci Radka Nolla na postu šéfa svazu a na to, co se mu povedlo,“ vyprávěl Nehasil ihned po jeho zvolení. „Radek nasadil laťku hodně vysoko. Doufám, že budu neméně úspěšným předsedou jako on. Ještě jednou všem děkuji,“ přidal nový šéf svazu, který převzal dirigentskou taktovku po Radomilu Nollovi z Opolan.