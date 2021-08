Pátek – Slovan Lysá 5:2

„My jsme byli hlavně rádi, že jsme si mohli zahrát. Soupeř chtěl hrát fotbal, takže to bylo pro nás dobré. Na začátku jsme dali rychlý gól, ale pak jsme další vyložené šance nedokázali proměnit. Měli jsme více míč na kopačkách, ale chyběl nám důraz v koncovce. Do poločasu jsme přidali druhý gól a po změně stran další dva. Soupeř po dvou střelách snížil, ale my jsme vítězství pojistili. Je dobré, že jsme si zahráli a že jsme dali více než jeden gól. Ve druhé poločase už utkání takovou kvalitu nemělo. My jsme to pojali jako přípravný zápas, takže jsme prostřídali všechny hráče,“ vyprávěl po utkání trenér Pátku Luboš Vondra.

Branky: 4. a 30. Bulíř, 55. Novák, 58. Bera, 90. Grospič – 69. Houžvička, 81. Šatný. Poločas: 2:0.

TJ Pátek: Dřízhal – Bulíř, Bartheldy (46. Bera), Jirásek (46. Bureš), Kalina, Kohoutek, Stibor (64. Tomek), Grospič, Navrátil (64. Navrátil), Zumr (46. Novák), Málek.

Slovan Lysá nad Labem: Machačný – Malinský, Bäumelt, Ždimera, Veselý, Šatný, Kozdera, Růžička, J. Kříž, Hanke (46. Forejt), Pokorný (52. Pokorný).