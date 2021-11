Nepamatuji si, že by mi někdy bylo po jednom pivu tak blbě, smál se Tangl

Oslavit kulatiny čtyřmi brankami, to se nestává každý den. Jsou ale někdy dny, kdy si všechno sedne na jedničku a podaří se to, co si člověk přeje. A to byl právě případ fotbalového útočníka Milovic Vojtěcha Tangla. Zřejmě ho hnala vpřed vidina parádní oslavy třicátých narozenin po zápase.

Vojtěch Tangl, fotbalista Milovic | Foto: Foto: Deník

A jestli to tak bylo, tak to bylo rozhodně dobře. Forvard nastřílel čtyři branky do sítě Rožďalovic v okresním derby krajské I. B třídy. Jeho tým naprosto zaslouženě a s přehledem zvítězil vysoko 7:1. „Užíval jsem si to suprově. Už před zápasem jsem říkal, že musím něco změnit, protože jsem nedal čtyři zápasy gól. Trenérovi Mičincovi, který vyžaduje, abychom hráli s kolíky, jsem řekl, že v nich hrát nebudu a vyplatilo se. Nakonec mi po zápase řekl, že kdybych měl kolíky, dal bych o dva góly víc,“ smál se při popisování svých pozápasových pocitů čerstvě třicetiletý fotbalista. „Pravda je, že šance na to byly,“ přiznal, že nějaké možnosti ještě zazdil. Radost měl nejen samotný střelec, ale i celý tým. „Spoluhráči byli nadšení.A hlavně byli rádi, že to nebyl jen výkřik do tmy a padalo to tam častěji,“ smál se borec, který si rád poslechne písničky legendárního Karla Gotta. Po výprasku jsou zpět. Benjamínek Bek šanci na první trefu promarnil Přečíst článek › Mít kulaté narozeniny a k tomu přidat čtyři góly, to chce pořádnou oslavu. A ta se také uskutečnila. „Musím se přiznat, že si nepamatuji, že by mi někdy bylo po jednom pivu tak blbě,“ mlžil se smíchem Tangl. Takže se to asi hodně vyvedlo… Vojtěch Tangl má momentálně na kontě devět zásahů a především díky posledním čtyřem trefám nyní patří mezi nejlepší střelce soutěže. Taková statistika musí těšit každého útočníka. „Z každého gólu mám radost. Ale přece jsem útočník a jsem tam od toho, abych dával góly,“ uvedl muž, který má rád kromě fotbalu také výlety s rodinou. Milovice ale zatím na růžích ustláno nemají. Podzimní část sezony je nezachytila v optimální formě a potřebují každý bod do tabulky. Všichni v klubu jistě čekali jiný průběh sezony. „Je to tak. Určitě jsme před sezonou doufali, že bychom mohli být na druhé straně tabulky, než jsme teď. Jsme teprve v půlce sezony a tak věřím, že se postupně budeme zvedat ze spodku tabulky,“ je přesvědčený střelec, který tomu může pomoci možná nejvíce. Dalšími nastřílenými brankami do sítí protivníků. Takže hodně zdarua mnoho zdraví ke krásným třicetinám… Vojtěch Tangl Bydliště: Milovice

Narozen: Nymburk

Zaměstnání: H.A.N.S. Prefa

Znamení: Štír

Záliby: fotbal, výlety s rodinou

Oblíbené jídlo: řízek

Oblíbené pití: Fanta

Oblíbený film: Příběh kmotra

Oblíbená hudba: Karel Gott

