První tréninky mají za sebou, až už také stihli spolykat první dávky fyzického drilu na soustředění v Radvanicích, kde byli minulý týden od čtvrtka do neděle. „Chodili jsme tam běhat a využili jsme také halu na kruhový trénink a fotbálek. Měli jsme dvě až tři fáze denně,“ popsal v krátkosti program soustředění lyský hrající trenér Matěj Brabec, který měl v Radvanicích třináct hráčů. „Pár lidí nemohlo. Je to bída. V kádru bychom měli mít šestnáct až osmnáct hráčů,“ přidal kouč.

Mužstvo Lysé trénuje dvakrát týdně a zatím má i volné víkendy. Co se týče náplně, jde o klasický zimní model. „Začali jsme fotbálkem, pak jsme se více zaměřili na kondici. Bohužel je to v tuto dobu horší s plochami, podmínky nám nedovolují být na hřišti. A u nás umělku nemáme,“ řekl Brabec.

Obojživelník Ivo Procházka byl problémový hráč. Jako sudí vidí všechno jinak

Jeho tým by měl sehrát jen čtyři přípravné zápasy, Brabec to považuje za dostatečný počet. „Za mě je to postačující. Řešíme ještě generálku, snad se domluvíme. V únoru budeme hrát každý víkend a pak už se budou blížit mistráky. Takže ten počet stačí, zopakoval lodivod jedenáctého týmu tabulky krajské I.A třídy.

Bohemia nemění zaběhnutý model s trenéry, na soustředění dojde i na hospodu

A co změny v kádru? Ty budou jen minimální. „Ještě to není úplně hotové, ale z Čelákovic by měl přijít Kredba, jde o mladého hráče. Naopak do Litole má namířeno Pokorný, ten toho ale v základní sestavě moc nenahrál. Takže změny jsou opravdu jen minimální,“ řekl kouč lyského Slovanu. „Snad se zapojí další naši hráči. Není totiž kde brát. Někoho bychom ale rozhodně potřebovali,“ má jasno Matěj Brabec.

Program Slovanu Lysá

5. února: Lysá – Milovice (14, UMT Benátky)

11. února: Lysá – Rejšice (12, UMT Benátky)

18. února: Lysá – Poříčany (12.30, UMT Poděbrady)