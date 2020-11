Před nucenou pauzou odehráli divizní fotbalisté Poříčan všech osm utkání divizní skupiny C, ve kterých získali dvanáct bodů a patří jim sedmá příčka tabulky. „Myslím, že se dalo urvat ještě tak o bod možná o dva více, ale i tak jsem zatím spokojený,“ říká dvaatřicetiletý trenér poříčanského celku Zdeněk Šmejkal.

V letní přestávce došlo v kádru jeho týmu opět k dost výrazným změnám. To musí být pro trenéra hodně složité…. „Minulou sezonu nám to trošku otevřelo oči, že je to pořád velký skok, a tak už jsme nechtěli nechat nic náhodě a přivedli nové kluky do týmu,“ uvedl poříčanský trenér.

Přišlo několik nových borců. Bylo potřeba, aby si všechno pořádně sedlo. „Je to tak. Přišla spousta nových kluků, ale do kabiny si vybírám hlavně kluky s dobrým charakterem a kteří chtějí pracovat. Takže kabina si sedla hned. Což je do začátku výhoda,“ mne si spokojeně ruce Šmejkal, který může na lavičce jako trenér zúročovat zkušenosti ze své hráčské kariéry.

Kde jsou podle kouče nejsilnější stránky mužstva a kde má tým naopak slabiny? „Nejsilnější stránka je určitě parta. Naše největší slabina je zatím to, že nedokážeme přetavit tréninkové nasazení a kvalitu do zápasů, což mě mrzí, jelikož vidím, že ti kluci mají ještě daleko na víc,“ má jasno kouč sedmého celku divizní tabulky skupiny C.

A kdo patří k tahounům mužstva? „Těžko říct jednoho. Myslím, že se na tom podílí celý tým i lidi okolo. Ale jedno jméno řeknu, je to Petr Janda. To je obrovský srdcař, dříč a povahově super kluk. Hráč, kterého by chtěl každý trenér,“ pochválil hlavní postavu týmu poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal.

Výsledky mužstva

1. kolo: Poříčany – Vysoké Mýto 1:2 (Skořepa)

2. kolo: Kutná Hora – Poříčany 0:3 (Jindřich 2, Janda)

3. kolo: Poříčany – Polaban Nymburk 2:0 (Janda, Chlapec)

4. kolo: Benátky n. J. – Poříčany 2:1 (Janda)

5. kolo: Poříčany – Trutnov 2:1 (Petr, Jindřich)

6. kolo: Letohrad – Poříčany 1:1 PK 2:4 (Skuhravý)

7. kolo: Poříčany – Čáslav 2:2 PK 3:5 (Skuhravý, Petr)

8. kolo: Velké Hamry – Poříčany 2:0

Střelci

3 – Janda

3 – Jindřich

2 – Petr

2 – Skuhravý

1 – Skořepa

1 – Chlapec

Brankáři s nulou

2 – Malík