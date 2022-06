O postupu druhého pražského celku do divize rozhodlo zimní vyřazení Slavoje Vyšehrad z České fotbalové ligy. Postup o patro výš se ale nakonec netýkal ani druhé Dukly Jižní Město, ani třetích Kolovrat. Do divize postoupí béčko Admiry Praha, které skončilo v tabulce pražského přeboru čtvrté. Hlavní tým kobyliského celku, který hraje ČFL, tak bude mít svoji rezervu hned o soutěž níž.

„Jsme rádi, že se náš dorost udržel ve druhé lize. Teď přecházejí někteří kluci do chlapů a divize pro ně bude velká škola a velká sportovní výzva. Čekají tam na hráče těžší zápasy. Do soutěže půjdeme s velkou pokorou, ale nebudeme chtít hrát druhé housle. Sám jsem plný očekávání, není obvyklé, že má klub áčko ve třetí lize a rezervu v divizi,“ říká sekretář klubu Jan Dobrý.

B tým Admiry se tak zařadí po bok Újezdu Praha 4, vítěze pražského přeboru. Ten se až do posledního kola přetahoval s Duklou Jižní Město o prvenství a po triumfu se rozhodl nabídku vyšší soutěže přijmout. „Máme tým, který by tam mohl hrát poměrně důstojnou roli. Nerad bych šel příští sezonu zpátky. Pokud vhodně doplníme kádr, věřím, že to ustojíme,“ uvedl k postupu prezident klubu Zdeněk Krampera.

Postup dvou celků z hlavního města je přitom dost neobvyklý, protože vítězové přeboru v nedávné minulosti možnost divize většinou odmítali. Od roku 2010 postoupil dvakrát Zličín, který se poprvé poroučel zpátky do přeboru už po jedné sezoně a podruhé se udržel na dva ročníky. V roce 2012 postoupila do divize Aritma, která ve čtvrté nejvyšší soutěži působí dodnes, a zatím naposledy kývla na nabídku posunu v roce 2016 Přední Kopanina.

Ta skončila v dalším ročníku mezi divizními celky čtrnáctá ze šestnácti a po pouhém roce sestoupila zpátky do pražského přeboru. Od té doby žádný z vítězných celků na možnost zahrát si divizi nekývnul.

Zajímavostí je, že nabídku nepřijal v roce 2019 ani Újezd, tedy celek, který letos jako vítěz postupuje do kvalitnější soutěže. „Vzhledem k tomu, že jsme v přeboru byli první rok a kádr nebyl úplně stabilizovaný, tak jsme po zvažování postup odmítli. Letos už si myslíme, že máme kádr daleko lépe stabilizovaný,“ vysvětlil pro Deník prezident klubu.

Jedním z důvodů, proč pražské celky pravidelně odmítaly možnost zahrát si čtvrtou nejvyšší soutěž, byla finanční stránka věci. Divizní celky najezdí daleko větší porce kilometrů a jsou zde kladeny i vyšší nároky na zázemí. Co se týče dojíždění, je utkávání jen s pražskými soupeři velkou výhodou.

Letos postupující Újezd ovšem věří, že na divizi má po fotbalové i po finanční stránce. „Máme za sebou silné partnery, kteří náš postup ocenili,“ uvedl na toto konto Krampera.

Mezi vítězi přeboru, kteří od roku 2010 naopak postup odmítli, jsou kluby jako Radotín, Vršovice, Královice, Přední Kopanina, Motorlet B nebo Třeboradice. Jak už jsme zmiňovali, posledním šampionem, který zůstal i v další sezoně v přeboru, byl právě Újezd. Další ročník ukáže, jak si povede proti silnějším soupeřům.

„Trenér Jeřábek vyhrál pražský přebor letos popáté. Divizi už má za sebou, takže má zcela jasnou představu o výkonnosti, jaká je na to potřeba. I my máme představy, protože s divizními týmy pravidelně hrajeme předsezonní přípravu. Nemyslím si, že to výkonnostně bude tak velký nárůst, jako když jde tým z I. A třídy do přeboru,“ podělil se o svůj názor prezident klubu.

