Poláček v Jíkvi působí už několik sezon, nyní bude mít kromě hraní na starosti i koučování mužstva. A to přímo z hrací plochy. Pomyslné trenérské žezlo převzal od Jana Balcara. I ten občas hrál, navíc se také musel v některých zápasech postavit mezi tři tyče.

„Dosavadní trenér Honza Balcar u nás trénuje třetím rokem, vzal to, když nebyl nikdo jiný a podařilo se mu stabilizovat kádr a postoupit do krajské I.B třídy. Rád bych mu i touto cestou poděkoval. Fungovalo to a asi ani nebyl zásadní důvod ke změně. Jako hrající trenér se ale poslední dobou moc do hry už nenominoval a i on sám by rád ještě něco ukázal na hřišti. Vzájemně jsme se dohodli na změně,“ vysvětlil důvody výměny s úsměvem na rtech předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Bylo tedy nutné situaci řešit. A uvedení exligisty Poláčka do role trenéra se nabízelo, prostředí a hráče už velmi dobře zná. „Polson (Tomáš Poláček – pozn. red.) má obrovské zkušenosti jako hráč a samozřejmě i tréninky má v malíku. U kluků má respekt a i když ho potřebujeme na place, zvládne u toho i mančaft koučovat během hry,“ je přesvědčený Lebduška. „Má zájem u nás dál pokračovat a tak je to logické vyústění. Věřím, že se mu povede minimálně stejně jako Honzovi Balcarovi,“ přidal šéf jíkevského klubu.

Nový kormidelník účastníka nejnižší krajské soutěže Tomáš Poláček se narodil 29. srpna 1980, za pár dní tak oslaví jednačtyřicáté narozeniny. Fotbal začal hrát na Slavii Praha, odkud odešel do Mostu. S ním postoupil do první ligy. Ke dvaadvaceti ligovým zápasům nastoupil v dresu pražské Sparty a stihl nastřílet čtyři góly. Poté si vyzkoušel také angažmá v Mladé Boleslavi.