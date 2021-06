Bylo pro vás překvapení, že zvítězil právě Petr Fousek?

Všeobecně se vědělo, že to bude velmi vyrovnaný souboj, kde může hrát roli opravdu každý hlas. To se nakonec ukázalo jako správný odhad. Vítězství Petra Fouska mě proto až tolik nepřekvapilo.

Proč podle vás neuspěl Karel Poborský?

Jak jsem odpovídal v předchozí odpovědi, rozhodlo pár hlasů. Zřejmě Petr Fousek přesvědčil svým projevem přímo na valné hromadě těch pár nerozhodnutých voličů.

Prozradíte, koho jste za nymburský fotbalový svaz volil vy?

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu vypsal anketu, kde se všechny okresní oddíly mohly vyjádřit k tomu, koho by si přály za nového předsedu. Anketa byla vypsána ještě před odstoupením Vladimíra Šmicera z pozice kandidáta na předsedu. Po jeho odstoupení byla anketa stornována. Volil jsem na základě rozhodnutí většiny členů výkonného výboru, která se shodla na tom, že mám volit Karla Poborského.

Velkým překvapením byl fakt, že Vladimír Šmicer se nestal místopředsedou. Překvapilo to i vás?

Ano, to mě docela překvapilo. Zvláště, když mu nový předseda ihned po zvolení projevil důvěru a veřejně deklaroval, že by si ho za místopředsedu přál. Možná rozhodlo to, že někteří delegáti ho berou jako toho, kdo rozdělil výkonnostní fotbal na dva tábory a některé třeba zklamalo to, že se vzdal kandidatury na post předsedy.

O postu šéfa svazu rozhodlo až druhé kolo. Čekal jste to?

Podle předvolebních průzkumů se to dalo čekat. Předpokládalo se, že v prvním kole bude mít Karel Poborský většinu v české komoře a Petr Fousek v komoře moravské. Takže to, že se o novém předsedovi rozhodlo ve druhém kole, pro mě překvapením nebylo.

Nejvyšší posty jsou obsazeny na všech úrovních. Co tedy nyní čeká podle vás český fotbal?

Nejprve bych chtěl novému předsedovi a všem zvoleným kandidátům pogratulovat. Určitě je čeká mnoho práce. Dále věřím, že také půjde do krajů a hlavně do okresů více peněz na rozvoj amatérského fotbalu. Protože fotbal to není jen reprezentace a profesionální soutěže, ale jsou to také naše kraje a okresy. Nyní nás, všechny fanoušky českého fotbalu, čeká odložené EURO, na které se já osobně moc těším a budu držet palce naší reprezentaci.