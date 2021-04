Jaké jsou vaše první pocity po volbě?

Samozřejmě mám radost. Na druhou stranu je to velký závazek. Po Radkovi to nebude jednoduché. Jsem přesvědčený, že kdyby kandidoval Radek, bylo by hned hotovo a jeli bychom rychle domů. On nastavil laťku hodně vysoko a já se budu snažit jí držet a ve všech dobrých věcech, na kterých on i výkonný výbor pracoval, chci pokračovat.

Byl jste bezprostředně před volbou předsedy hodně nervózní?

Abych řekl pravdu, tak ani ne. Já jsem byl sebevědomý, věřil jsem v to, že oddíly budou volit s rozumem a to, co se tady podařilo, je poděkování oddílů v tom mém zvolení.

Ve spoustě okresů po celých středních Čechách hnutí F-evoluce uspělo, na Nymbursku tomu tak není. Čím si to vysvětlujete?

Už jsem o tom mluvil dříve. Za tím stávajícím výkonným výborem a za stávajícím předsedou stály velké skutky a velké věci. Povedly se výborné věci. Je tady transparentní hospodaření, mládežnické výběry fungují výborně a podobně. Myslím si, že se nestalo nic mimořádného a dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout.

Jste dlouholetým funkcionářem klubovým i svazovým. Myslíte si, že to bylo vaše plus? Že vám i toto hrálo do karet?

Jsem přesvědčený, že určitě ano. Můj názor je takový, že lidé, kteří kandidují do výkonného výboru nebo na předsedu, by si měli projít alespoň jedním funkčním obdobím v některé z komisí. Aby viděli, jak ten svaz funguje zevnitř. Prostě není jednoduché přijít z klubu a jít hned na svaz. Je to prostě jiná práce.

V očích spousty voličů, funkcionářů nebo třeba fanoušků můžete být naopak vnímán negativně kvůli tomu, že jste rozhodčí na krajské úrovni. Někdo vás může brát z tohoto pohledu jako nepřijatelného. Mohlo tohle být minus?

Samozřejmě to minus být mohlo. Třeba mi to nějaké hlasy ubralo. Ale jak už jsem říkal, já jsem pyšný na to že rozhodčího dělám, mám rád fotbal a rozhodčího dělám s nejlepším svědomím a vědomím. Prostě jako rozhodčí budu pokračovat. Že jsem se stal předsedou okresního svazu neznamená, že s pískáním skončím. Neskončím a budu v tom sál pokračovat. Je to věc, která mě nesmírně baví a uspokojuje.

Čas strávený mimo domov se každopádně asi zvýší. Co na to budou říkat doma?

To nevím (smích). Ale vlastně na to byli zvyklí, vždyť i doteď jsem byl šéfem disciplinární komise, takže jsem na tom svazu minimálně jednou za týden byl. Takže v tomto směru se toho zase tolik nemění.

Jaké budou vaše první kroky a tahy na postu předsedy okresního svazu?

Je jasné, že musím svolat výkonný výbor, domluvit se na dalších komisích, i když tohle v hlavě už mám. Mám to přislíbené i od jednotlivých předsedů. Takže první věc bude svolat výkonný výbor a připravit se na případný restart soutěží.

Mluvil jste několikrát o tom, že chcete hlavně navázat na práci vašeho předchůdce Nolla. Máte v hlavě ale také to, co byste chtěl jako první změnit?

Co bych měl změnit zatím v hlavě nemám. Jsou věci, na které si potřebuji s výkonným výborem sednout a poradit se s ostatními. Ale teď nedokážu říct, co je hned potřeba měnit.

Čtyři roku na postu šéfa okresního svazu je celkem dlouhá doba. Co si od toho slibujete a co od toho očekáváte?

Jednoznačně to, že fotbal na našem okrese chci posunout zase o něco dál. Spolupráci si dokážu představit s kýmkoli. Doufám, že ve výkonném výboru potáhneme za jeden provaz, fotbal má spojovat a nikoli rozdělovat. Musíme se společně pokusit posunout okresní fotbal zase dál.

Valné hromady se zúčastnilo maximum možných klubů. Překvapilo vás to?

Upřímně musím říct, že mě to překvapilo. Bál jsem se téhle doby, že spousta delegátů se bude bát nebo že si nebudou chtít nechat dělat testy. Je to pro ně práce navíc, takže i proto mě to překvapilo. Stoprocentní účast jsem rozhodně nečekal.

Valná hromada se konala venku. Berete to také jako obrovské plus?

Jasně. Bylo to z hlavy dnes už bývalého předsedy Radka Nolla, to vymyslel on. Je to úžasná věc. Druhá věc je to, že nám přálo počasí. Nedovedu si představit, že by třeba byly tři stupně a padal sníh. To by zase spousta lidí nadávala. Ale byl to dobrý nápad.