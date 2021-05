Novým předsedou Středočeského krajského fotbalového svazu byl zvolen Tomáš Neuman. Co na nového šéfa říkáte?

Především chci novému předsedovi pogratulovat k jeho zvolení. Věřím, že spolupráce SKFS s jednotlivými OFS bude nadále pokračovat na vysoké úrovni. Tomáše Neumana nečeká snadná práce, ale myslím, že on to sám ví a že s tím i šel do kandidatury na předsedu SKFS.

Neuman vyhrál nad svým konkurentem na post předsedy Josefem Novákem s naprostým přehledem. Dostal 82 hlasů z celkem 119 delegátů. Překvapilo vás to?

Ano překvapilo mě to, osobně jsem čekal daleko vyrovnanější boj.

Mohlo poraženému Josefu Nováku ublížit to, že na svazu fungoval už za vlády Miroslava Liby?

Nevím, na to nedokážu odpovědět. Je to možné, ale to nedokážu posoudit. Josef Novák už mnoho let dělá předsedu Výkonného výboru na Praze východ a na letošní valné hromadě neměl ani protikandidáta. Proto si myslím, že pro fotbal na svém okrese pracuje dobře.

Kandidáti F-evoluce měli navrch také ve volbě do Výkonného výboru. Co říkáte na nové složení této komise?

Delegáti valné hromady si demokraticky zvolili ty zástupce, o kterých jsou přesvědčeni, že fotbal ve středních Čechách posunou zase dál. Musíme věřit, že to tak skutečně bude a já všem zvoleným členům gratuluji a doufám, že zdárně dotáhnou do konce všechny projekty, o kterých před valnou hromadou mluvili.

Co si od nového vedení krajského fotbalového svazu slibujete vy osobně?

Že se fotbalu ve středočeském kraji bude i nadále dařit a jsem přesvědčen, že nový předseda i ostatní členové Výkonného výboru pro to udělají maximum.

Myslíte si, že nyní čekají fotbal ve středočeském kraji velké změny?

Nevím, co si pod pojmem velké změny představit. Určitě ke změnám dojde, ale jak budou změny velké, to si netroufám odhadovat.