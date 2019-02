Rožďalovice – Výhra, remíza a teď už dvě prohry. Taková je bilance rožďalovických fotbalistů v I. B třídě. Naposledy prohráli doma vysoko 0:3 s Vysokou.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Bianka Joglová

ROŽĎALOVICE – VYSOKÁ 0:3

Utkání rozhodl přelom první a druhé půle. Hosté se nejprve těsně před odchodem do kabin ujali vedení a hned po změně stran ho navýšili.

Domácí v obou poločasech trefili břevno, ale branku vstřelit nedokázali.

„Na nás sice byla vidět snaha, ale k ničemu to nevedlo. Kdybychom hráli týden, tak gól nedáme," komentoval nepovedený zápas trenér poraženého mužstva Milan Švábenský. „Hosté byli vysocí a důrazní, to nám nesedělo. Měli jsme sice více míč, ale na to se nehraje," dodal rožďalovický trenér.

Rozhodčí: Hájek. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 0:1.

Trnavan Rožďalovice: Hampl – Kulhánek, Pavel, Valeš (57. Sporiš), Hojsák – Táborský, Dont, Havlík, J. Najmon – Mašinda (75. Veselý), D. Najmon.

Tomáš Kubánek