První herně vyrovnaný poločas, kdy se mladoboleslavští dorostenci ujali vedení po trefě z pětadvaceti metrů, se ve druhé půli změnil v gólové hody. Těmi se však nekrmili fotbalisté Semic, ale mladíci z Boleslavi.

Nedůsledné hráče Semic nachytali nejednou na švestkách a neomylně vše trestali. Nakonec se počet vstřelených branek vyšplhal až na šestku. Semice si tedy z Mladé Boleslavi odvezli pěkný ranec.

„S výsledkem je samozřejmě nespokojenost. Ale především s přístupem některých hráčů, kteří v závěrečných dvaceti minutách absolutně vypustili a neplnili úkoly. Byla to z naší strany lajdárna,“ nemohl nazvat jinak to, co předvedli jeho svěřenci semický trenér Jaroslav havránek.

Poločas: 0:1. Semice: Zemánek – Kupka, Neuhausel, J. Novotný, Novák – F. Novotný, Hromadník, Kostíř, Janáček – Langer, Bubeník.