Říčany – I po druhém podzimním kole bude v kolonce získaných bodů Rožďalovicím svítit nula. K domácí porážce z prvního mače nyní přidaly další prohru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Říčany – Rožďalovice 4:1

„Prohrát jsme si nezasloužili. Výsledek je pro nás krutý,“ byla první pozápasová slova rožďalovického trenéra Josefa Beneše.

A hned vysvětlil proč. „Zápas hodně ovlivnila naše minela hned v první minutě utkání, kdy jsme pustili soupeře do nájezdu. A vlastně hned od první minuty jsme prohrávali. Troufám si ale říct, že jsme pak byli větší částzápasu lepší, ale Mašinda na konci prvního poločasu snižoval jen na 1:2,“ popisoval první půli zápasu Beneše.

Jeho svěřenci pak ve druhé herní části šlápli do pedálů. Ale ani jednu ze svých šancí nedokázali proměnit, a tak jim na konci nezbývalo nic jiného než hrát vabank. Otevřená obrana Rožďalovic, to byla šance pro domácí. A taky že ji využili. Po sporné ofsajdové situaci pět minut před koncem vsítili třetí branku a chvíli na to čtvrtou. Bylo jasno. „Byli jsme kousíček od skórování. Lapali jsme po dechu, ale přišla třetí branka, a to rozhodlo. Bohužel, šance jsme měli, ale neproměnili jsme je. To je naše velká slabost,“ přiznal kouč Rožďalovic Josef Beneš.

Branka: 43. Mašinda. Rozhodčí: L. Hájek. ŽK: 3:5. Poločas: 2:1. Diváci: 70. Rožďalovice: Hampl – Blažek, Pavel, Sporiš, Hoffman – Táborský, Hojsák, Havlík, Valše – Mašinda (75. Veselý), Ott.