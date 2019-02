Velim – K dalšímu kolu I. B třídy skupiny C zajížděli fotbalisté Lysé nad Labem do Velimi, kde se utkali s místní rezervou, již jistým vítězem soutěže.

Velim B – Lysá nad Labem 4:3

A i když už Velim B z vrcholku tabulky nikdo nesesadí, Lysá nepřijela na její trávník coby ustrašený soupeř. Ba naopak, bojovala a málem sahala po bodu. Jenže na málem se nehraje. Hraje se na branky a těch dali více domácí.

Velim B šla do vedení už v osmé minutě. Lysá na to rychle reagovala, ale vyrovnaní do konce poločasu neudržela. A tak musela ve druhé půli dohánět. To se dařilo. Ale protože na začátku druhé pětačtyřicetiminutovky domácí zvýšili náskok už na 3:1, tak se Lysá dotáhla vždy jen na rozdíl gólu. Nejdřív na 3:2, pak na 4:3.

„Rozhodující moment zápasu přišel v 71. minutě. To Velimští zlikvidovali dva naše balony, které letěly do jejich brány, a pak z rychlého protiútoku dávali branku na 4:2. My pak tedy ještě snížili, ale víc už jsme nestihli,“ popsal konec utkání vedoucí Lysé nad Labem Josef Červinka.

„Myslím, že na bod jsme měli určitě. Bylo to vyrovnané utkání. I přesto, že jsme nakonec prohráli, tak musím kluky pochválit, hráli výborně. Domácí jsme dobře prověřili. Když by bylo i trošičku štěstíčka, tak jsme bod mohli mít,“ zhodnotil nedělní zápas Červinka.

Branky: 9. Urban, 56. Gregar, 76. Kříž. Rozhodčí: Vyhnal. ŽK: 1:3. Poločas: 2:1. Diváci: 80. Lysá: Zahrádka – Gregar, Pára, L. Novák, Šlingr – Morávek (46. Kříž), Urban, pavli, Jelínek – Poborský, D. Novák (78. Husák).