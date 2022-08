„Setkaly se dva různé týmy. My máme tým plný mladíků, naopak Sokoleč hodně zkušený tým a silný na balonu. To se projevilo v prvním poločase, kdy hosté byli lepší, ale nevyužili dvě příležitosti. My jsme zahrozili až ke konci Němcem, který trefil břevno,“ popsal dění na trávníku v první pětačtyřicetiminutovce poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Druhou půli jsme prostřídali, nahoru dali čerstvou krev a bylo to znát. Začali jsme hrát hodně vysoko a hosté trošku znervózněli. Šli jsme do vedení, pak soupeř srovnal po naší sérii chyb. Ale nepřestali jsme hrát náročný fotbal a hosty pak ještě dvakrát potrestali a vyhráli tři jedna. Hosté byli v první půli lepší, my zase ve druhé. Myslím, že i pro diváky to byl zajímavý zápas a dokonce i hodně tvrdý na přátelský mač,“ uvedl Šmejkal.

„Potvrdilo se přesně to, co jsem klukům říkal před utkáním v kabině. Pořícany jsou zvyklé na jejich menší domácí hřiště a jejich hra je tomu přizpůsobena. Hrají velmi aktivně, důrazně a hlavně rychle. Právě rychlé rozehrávky a napadání na malém prostoru nám dělalo problémy se dostat více do hry. Vyrovnaný první poločas přetavily Pořícany ve druhém poločase na výsledek tři jedna pro ně,“ vyprávěl trenér poražených Jan Hlavatý. „Jsem spokojený s výkony některých jednotlivců, naopak jsem nespokojen s naším předvedeným celkovým výkonem a nekompaktností našeho týmu. Musíme se naučit být devadesát minut v totální koncentraci pouze a jen na utkání. Děkuji kamarádům z Poříčan za možnost si sehrát generálku na první mistrovské utkání a gratuluji jim k zasloužené výhře. Už nyní se těším na odvetu v průběhu soutěže,“ přidal Hlavatý, který v Poříčanech jako hráč působil šest a půl sezony.

Branky: Bím, Dobřanský, Němec - Snop. Poločas: 0:0.

Poříčany: Vymazal - Kutina, Hanzl, Kohout , Dobřanský, Řehák, Krombholz, Urban, Dukay, Janda, Němec, střídali Makovský, Bím, Dvořák, Hetcl.

Sokoleč: Gabriel – Trumpus, Skokan, L. Hruška, Fink – L. Svoboda, T. Svoboda, Kozel, Hlaváč - Snop, Javorek, střídali Hons, Šťastný, R. Hruška, Provazník.