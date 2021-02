„Tak nějak jsem to čekal, občas to pozoruji a vidím, že se situace nelepší,“ říká trenér poříčanského divizního mužstva Zdeněk Šmejkal.

Situace trápí nejen samotné fotbalisty, ale hlavně jejich trenéry. Ti mají jen malou možnost hráče kontrolovat, zda plní tréninkové dávky. „Snažil jsem se posílat individuální tréninky, ale je to takový nekonečný příběh. Vím, že když to pustí, tak náš gólman může jít klidně na křídlo, co má naběháno,“ směje se Šmejkal. „Prostě to hřiště bohužel nenahradíte. Stejně kluky nějak extra neohlídáte, pokud nemáte zařízení, co mají v profi soutěžích. Takže tak nějak klukům důvěřuji, že se udržují,“ uvedl kouč Poříčan.

Posun jarní části sezony nepřekvapil ani trenéra Polabau Nymburk Lukáše Vlka. „Všeobecně jsem už pesimista, takže mě posun začátku soutěží nijak nepřekvapil. Spíš jsem ho očekával. A bojím se, aby se vůbec začalo,“ zamyslel se Vlk.

Divizní borci Nymburka nabírají kondici alespoň výběhy. „I když se nemůže trénovat skupinově, snažíme se udržovat alespoň kondičně individuálně. Na nymburském Ostrově už známe snad všechny možné trasy,“ culí se trenér Polabanu.

Fotbalové řády mluví jasně: stačí odehrát padesát procent utkání a může se postupovat a sestupovat. To se každému asi líbit nebude. „To je těžké. My jsme třeba na sedmém místě, mohl bych říct: stačí padesát procent dohrát a jdeme dál. Ale nepřijde mi to moc fér. Dohrávat osm kol, ještě bez lidí, a ještě půl roku, co kluci nekopali do míče. To bych radši rozjel soutěže od znova. Hrál to s diváky a mít normální přípravu. Jak budou vypadat kluci, když půl roku nehráli fotbal? Ano, běhají, ale fotbal je úplně jiný pohyb. Takže pokud řeknou máte na přípravu dva týdny, dohrajeme osm kol a uzavřeme to, tak ve třetím zápase nebudu mít s kým hrát,“ nabízí svůj pohled Šmejkal. „Já věřím ze do léta ta situace se zlepší, takže bych odstartoval novou sezonu s diváky,“ řekl kouč Poříčan.

„Co je v dnešní době spravedlivé? Myslím, že budeme rádi, když se na jaře začne. Kolik se toho stihne asi není rozhodující,“ přidal Vlk.