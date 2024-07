Na fotbalové mapě zmizelo béčko Sadské, Loučeň a Všejany vytvořily sdružený tým, ten bude hrát nejvyšší okresní soutěž. Nováčky jsou pak céčka Rožďalovic a Slovanu Poděbrady ve čtvrté třídě.

Okresní přebor bude mít stejně jako obě třetí třídy čtrnáct účastníků. Nováčky nejvyšší okresní soutěže jsou po pádu z krajské I.B třídy celky Sadské a Čechie Vykáň, a po postupu Kostelní Lhota a béčko Slovanu Poděbrady. Takže kromě poděbradského městského derby v krajské I.A třídě se bude hrát stejný mač i mezi rezervami v okresním přeboru.

Složení třetích tříd se letos losovalo. Nejprve byla nalosována do dvou oddělení béčka, kterých je osm. Ty byly rovnoměrně rozdělené, pak došlo na losování zbylých týmů. „Bavili jsme se o tomto modelu na aktivu klubů. Bohužel na tomto aktivu se vždy málo klubů dokáže vyjádřit, ale byla to jedna z variant. Výkonný výbor pak rozhodl o tom, že se nebudou třetí třídy dělit nějak geograficky, ale budou se losovat. Vyhověl tak některým klubům, které chtěly hrát zase s někým jiným, nejezdit jen okolo komína, poznat další soupeře a jiná hřiště. Je jasné, že nebudou nikdy spokojeni všichni,“ uvedl sekretář Okresního fotbalového svazu v Nymburce Roman Myška. „Pro někoho to může být lepší, pro někoho horší. Může dojít k tomu, že některé celky nebudou hrát svá tradiční derby. Z pohledu Výkonného výboru je to ale nový impulz. Loni to prostě bylo jinak, teď je to takto,“ podotkl Myška.

Rozdělení čtvrtých tří je také odlišné od minulého soutěžního ročníku. V minulé sezoně byly dvě skupiny, teď budou tři. Ve dvou po deseti týmech a v jedné bude devět celků. „Dali jsme na námitku klubů, Výkonný výbor chtěl vyhovět klubům, které deklarovaly, že těch zápasů bylo na čtvrtou třídu hodně a sezona dlouhá. Rozhodli jsme se jim vyhovět. Na jaře se ale bude hrát nadstavbová část,“ řekl sekretář okresního svazu.

Je jasné, že změny především ve třetích třídách se některých klubů mohly dotknout více a ty se také ozvaly. Okresní fotbalový svaz kvůli tomu zaujal jasné stanovisko a vydal prohlášení.

„Výkonný výbor OFS Nymburk děkuje všem klubům, které zaslaly svůj názor na rozlosování 3. tříd. Vážíme si vašeho názoru a jsme za tuto zpětnou vazbu velice rádi. Je smutné, že když se o těchto věcech mluví na pravidelném aktivu klubů, tak se k této záležitosti vyjádří jen velice málo klubů. Podobná situace nastala i nyní, kdy se k rozlosování vyjádřilo pouze pět klubů. A to nikoliv na aktivu, když se o rozdělení mluvilo, ale až po samotném rozlosování,“ stojí v prohlášení svazu.

„Výkonný výbor chtěl po loňské tzv. „klasické variantě“ v letošním soutěžním ročníku vyhovět také těm klubům, které vítají změnu a chtějí si ´čas od času´ zahrát i proti jiným klubům a na jiných stadionech. Proto rozhodl o změně v rozdělení 3. tříd pro soutěžní ročník 2024 - 2025. Tato změna byla provedena losem za přítomnosti zástupce VV, zástupce STK a sekretáře OFS,“ píše se na oficiálních webových stránkách OFS.

„VV si je vědom toho, že některé kluby nemusí s touto variantou souhlasit, ale také si je vědom toho, že některé kluby tuto změnu přivítají. Ze zkušeností víme, že nikdy nejde vyhovět všem a že vždycky budou některé kluby se změnou (ať už je jakákoli) souhlasit a některé ne. Pro soutěžní ročník 2024 - 2025 rozhodl VV o změně a svoje rozhodnutí nebude z výše uvedených skutečností měnit,“ zaujal svůj postoj fotbalový svaz.