Tři okresní zástupci budou bojovat v jarní části sezony o co nejlepší umístění v divizní skupině C. A všichni jsou ve spodních patrech tabulky. Nejlépe je na tom zatím jedenáctá Ostrá (20 bodů), předposlední jsou Poříčany (11 bodů) a úplně poslední Polaban Nymburk (10).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Jaro tak určitě slibuje okresních příznivcům dost zajímavou podívanou. Hlavně mužstvo Poříčan půjde tvrdě za svým cílem a tím je záchrana. Do mužstva přišlo hned sedm (!) nových borců. „Jelikož jsme překopali půlku mužstva, chceme dát dohromady dobrou partu, aby ti kluci sem jezdili s chutí a bavili se fotbalem. Co vidím kluky po dvou měsících, tak se toho nebojím. Charakterově jsou to velmi dobří kluci,“ říká na startu sezony poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal mladší.