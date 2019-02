Praha – Start do přípravných zápasů nebyl z pohledu fotbalistů Semic zrovna vyvedený. Předposlední mužstvo krajského přeboru prohrálo v Praze s Újezdem nad Lesy o tři branky. Soupeř Semic je účastníkem Pražského přeboru.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Semice – Újezd n. L. 0:3

„Byl to klasický první přípravný zápas,“ řekl na úvod hodnocení zápasu vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Semice jakoby ještě zažívaly zimní spánek. Alespoň v prvním poločase. To schytaly tři branky. „Dosud jsme jen běhali a chybělo nám šest lidí. A dva se nám už během přípravy stačili zranit,“ truchlil Čepelka. „Snad se dají do mistrovských zápasů dopořádku. Ale bude to tak tak. Ve druhém poločase bylo utkání z naší strany o mnoho lepší, měli jsme i nějaké šance. Ale rozhodlo se v poločase prvním, kdy byl náš soupeř lepší,“ přiznal vedoucí týmu.

Semice hrají tento týden dva přípravné zápasy. Ve čtvrtek od 20 hodin poměří své síly s lídrem krajské I.A třídy z Vyšehořovic, v neděli pak s pražským Radotínem. Hraje se v Praze od 15 hodin.

Poločas: 0:3. AFK Sokol Semice: Chaloupka – Novotný, Bříza, Bošina, Dudla – Novák, Švarc, Š. Jareš, Machala – Hobík, Holan, střídali Semrád, M. Jareš, Langer.