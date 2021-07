FOTO: Na Polaban se vrátila liga. Oslavy byly stylové, padlo téměř dvacet gólů

Už je to rovných osmdesát let, co postoupili tehdejší fotbalisté Polabanu Nymburk do první ligy. A takové výročí je potřeba náležitě oslavit. A byly to stylové oslavy. Fotbal si zahráli dospělí i děti. Vrcholem bylo přátelské utkání mezi hráči Polabanu a Sigi teamem, mužstva složeného z bývalých ligových fotbalistů a dalších populárních osobností.

Fotbalový Polaban Nymburk slavil 80. let od postupu do první ligy. Pozval si Sigi team | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vědět o sobě dal třeba herec, režisér a bavič Jakub Kohák, který byl první poločas v bráně, pak se postavil na hrot svého týmu. Mezi třemi tyčemi jej nahradila sparťanská legenda Horst Siegl. Velké množství diváků na nymburském stadionu na Vesláku bavili svými kousky, Koloušek, Novotný, Panenka, Vízek a další hvězdy. V dresu Nymburka nastoupili fotbalisté současní i bývalí. Těch současných bylo méně, ale gardisté obstáli. Za zmínku stojí fakt, že první tři branky Polabanu dal jeho bývalý střelec Jaromír Martínek. Třetí branka by se klidně mohla vysílat v televizi. Fanouškům nymburského klubu se připomněl v dresu soupeře Luděk Stracený, který v Nymburce také hrával. Hvězdný tým prohrál 8:11, ale výsledek nebyl zdaleka nejdůležitější. „Myslím, že v této hektické době jsme to zvládli velice dobře. Spokojeni můžeme být i s účastí lidí,“ konstatoval po akci Lukáš Vlk, trenér nymburského A týmu a také funkcionář. Remíza s Chorvaty rozjásala Česko. Postup vystřelil Schick z krvavé penalty Přečíst článek › Diváků bylo opravdu dost. Přišlo jich šest stovek. „Řekl bych, že se celá akce povedla. Lidé mohli vidět osobnosti, které jen tak neuvidí naživo každý den,“ uvedl Vlk. Ti „zkušenější“ se ve velkém vedru objevovali na trávníku méně. „Je vidět, že někteří jsou přece jen starší pánové v letech, to musí být znát,“ culil se Lukáš Vlk.