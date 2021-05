Koníček dostal dvaasedmdesát hlasů, což byl po Ondřeji Čížkovi (73 hlasů) druhý největší počet. „Vůbec to neberu jako můj osobní úspěch, je to úspěch celé Fevoluce. Komise je složena ze schopných lidí, na druhou stranu ta práce bude stejná a s čistým svědomím si budeme moci říct do budoucna, že bude všechno fungovat,“ uvedl Koníček ke své úspěšné kandidatuře.

Všech pět členů ORK jsou zástupci F-evoluce. Dalšími členy kromě Čížka a Koníčka jsou Jan Eisenreich (69), Aleš Macela (69), Miroslav Češka (63).

Z valné hromady vzešel také nový předseda, tím je trenér futsalové reprezentace Tomáš Neuman, a také nový Výkonný výbor, ve kterém má rovněž převahu hnutí F-evoluce. „Věřím, že zvolený výkonný výbor nám usnadní práci,“ hlesl Tomáš Koníček.

Členové výkonného výboru jsou Pavel Chán, Tomáš Novák, Libor Zeman, Petr Blažej, Antonín Barák, Tomáš Sluka, Pavel Šmejkal, Ondřej Knobloch.

Změny ve vedení krajského svazu jsou tedy velké. Bude to mít vliv na očistu fotbalu v našich končinách? „Je to dobrý signál, ale je to teprve začátek toho, že se může český fotbal uzdravovat. Je to dobrý začátek nové práce. Lidé, kteří byli zvoleni znám a podle spolupráce, která trvá už několik měsíců vím, že to myslí vážně a že pracují už nyní naplno. Nejsou to jen řeči, ale něco se děje,“ řekl po valné hromadě Koníček.

Všechlapský funkcionář nedávno neúspěšně kandidoval na post okresního předsedy, svůj boj však prohrál s Karlem Nehasilem. Dostal se ale do Výkonného výboru OFS.

Současný manažer Českého Brodu, dříve Bohemie Poděbrady nebo Libice nad Cidlinou Miroslav Tomáš se do Výkonného výboru nedostal. „Od nového vedení očekávám skutečnost, že bude dělat maximum pro to, aby se klubovým funkcionářům a trenérům všech kategorií pracovalo komfortně, v kvalitním zázemí a administrativní podporou vedení svazu. Budu rád, když se naváže na vše dobré, co se vybudovalo a podařilo zrealizovat,“ konstatoval po valné hromadě Tomáš.

Na valné hromadě usiloval o funkci do ORK Martin Malát z Dymokur. „Řekl bych, že na rozdíl od voleb do okresu, kde bylo víceméně voleno původní vedení a tuto skutečnost chápu tak, jako projev spokojenosti s předešlou prací, byla volba do kraje zcela opačná. Z toho je vidět, že většina klubů nebyla s prací na kraji příliš spokojena, a tak volily změnu,“ uvedl po akce Malát.

Na valné hromadě jej některé věci zaskočily. „Mrzí mě celkem tři věci na volbách, jak jsem je mohl vypozorovat. První je dle mého názoru skutečnost, že se ´příkop´ mezi pro F-evolucionáři a zbytkem fotbalového světa neustále prohlubuje. Druhá je, že pokud jste dvacetlet předtím byl ´stará struktura´ a najednou se hlásíte k F-evoluci, rázem jste ´křišťálově čistý´. No a třetí věc je, že pokud se volba nevyvíjela tak, jak by si někteří představovali, postupně stahovali své kandidatury a opouštěli sál. Zůstat až do konce a přijmout porážku, si myslím, že je chlapské. Ve fotbale, když prohráváte tři nula, taky neodcházíte ze hřiště. Co se týká mojí kandidatury, chtěli jsme tam mít zástupce OFS Nymburk a to se podařilo. Tomáš Koníček byl zvolen a já mu gratuluji. Věřím, že bude dobře hájit zájem našich týmů v kraji,“ dodal dymokurský Martin Malát.