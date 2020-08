Sokoleč – Ostrá 3:1

„Po dobrém začátku a gólu Kučery naše hra klesla na kvalitě i pohybu. Ani druhá půle nebyla ze začátku podle našich představ,“ vyprávěl po utkání trenér sokolečského mužstva Robert Jirák. „Až vyrovnávací gól z penalty nás probral a bylo vidět, že kluci chtějí vyhrát. Góly Ramšáka a Čápa nám zajistily výhru o dvě branky,“ řekl po utkání Jirák.

„Sokoleč byla lepší na míči, my jsme hráli spíše v bloku. Domácí nás dobývali, my jsme se pokoušeli vyrážet do brejků. První branku jsme dostali po centru ze strany. Vyrovnat jsme dokázali z pokutového kopu, kdy byl faulovaný Dozorec. Jenže pak jsme inkasovali opět po centru a třetí gól byl dokonce nepovedený centr, který skončil v bráně. Domácí nás tlačili, častěji drželi míč, my jsme spoléhali na brejky,“ hodnotil vystoupení svého mužstva hrající trenér týmu Ostré Lukáš Dejl.

Branky: Kučera, Ramšák, Čáp – Wolf (z PK). Poločas: 1:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Trumpus, Šťastný, Fink, Hlavatý – Svoboda, Skokan, Auer, Němec – Kučera, Ramšák, střídali Čáp, Provazník.

Sportovní sdružení Ostrá: Volejník (Pokorný) – Kukla (Vojtěch), Sedlák (Dejl), Štejnar (Šedina), Ghanem – Blín, Zápotocký, Bílek, Manhart (Jíša) – Dozorec (Schovanec), Wolf (Bíma).