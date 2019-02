Pěčice – Ani na třetí pokus u soupeře naplno nebodovali. Ba co víc, v Pěčicích nezískali fotbalisté poděbradské Bohemie ve čtvrtém kole krajské I.A třídy ani bod a vrátili se s prázdnou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Pěčice – Bohemia 2:1



„Náš soupeř využil své příležitosti, proto vyhrál dva jedna,“ hlesl po utkání poděbradský trenér Oldřich Abrhám.

V první půli gól nepadl, pak Bohemii nevyšel úvod druhé půle, kdy během pěti minut dvakrát inkasovala. „Pořád se opakuji. Šance jsme zase měli a zase jsme je neproměnili. Rozhodlo to, že soupeř dvě proměnil, to je celá věda. Selhali jsme v rozhodujících chvílích, navíc soupeři zachytal gólman. A my jsme pro změnu dostali gól z půlky, to se jen tak nevidí. Dostáváme hloupé góly a svoje šance neproměňujeme. Musíme prostě dávat šance, to je náš problém,“ řekl Abrhám.



Branky: 46. Kiceluk, 50. Hubač – 82. Rulc (z PK). Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

Poděbrady: Dobřichovský – Nedorost, Suchánek, Kubánek, Hněvsa – Hruška – Javorek, Grospič (62. Rulc) – Martínek (69. Martínek), Peterka, Frejlach.