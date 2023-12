Devatenáct bodů a až jedenáctá příčka tabulky. To asi není postavení, které by se vám zamlouvalo, že?

To se mi určitě nezamlouvá ani trochu, to máte pravdu.

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Moc pozitivní být nemůžu. Nedisciplinovanost, velký počet zranění, my jsme snad neměli dva zápasy po sobě stejné složení obrany, plus když k tomu přičtu hodně mladých hráčů, kteří mají problémy s udržením si výkonnosti, což je normální, jsme oprávněně v tabulce tam, kde jsme. Ale zase nemůžu říct, že by nás někdo přehrával, což je pozitivní.

Velké ztráty jste utrpěli na svém hřišti, kde jste vyhráli z osmi utkání jen tři. Čím to podle vás bylo?

To je asi to, co mě mrzí nejvíc, že jsme nepřinesli domácím fanouškům více radosti. Bylo toho více, samozřejmě kvalita soupeřů, neproměňování šancí, protože si myslím, že jsme si vytvořili ve většině zápasů i více šancí. A pak velké množství individuálních chyb, kvůli kterým jsme lehce inkasovali a to nás stálo hodně bodů.

Před sezonou jste chtěli posílit kádr, což se nepovedlo. Berete to nyní jako velký problém?

Pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, je potřeba určitě posílit.

S osmi góly je nejlepším střelcem týmu mladý Jan Vacík. Je hlavním tahounem ofenzivy právě on?

Není to jenom o něm. Chci po všech, aby útočili, stejně jako chci po všech, aby bránili. Osm gólů je hezké, ale mohl jich dát daleko víc a může hrát daleko lépe. Musí na sobě ještě hodně pracovat, ale předpoklady má.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste čekal mnohem více?

Venca Holešovský mě mile překvapil, začínal sezonu jako gólmanská dvojka a když dostal příležitost, tak se ji chytil a než odjel, tak nepustil. Mnohem více jsem čekal od více hráčů, ale to vám prozrazovat nebudu.

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Nerad vyzdvihuju jednotlivce, ale myslím si, že o Matěje Novotného, který svým výkonem dokázal strhnout celý tým.

Dozná kádr Polabanu v zimní přestávce výrazných změn? Už jste se někým dohodli na spolupráci?

Výrazných nepředpokládám, ale v určité doplnění kádru věřím, že ano. Zatím je to v jednání.

