Kde jste dělal svoje první fotbalové krůčky a kdo vás k fotbalu přivedl?

K fotbalu mě přivedli rodiče v pěti letech a svůj první fotbalový zápas jsem odehrál tady doma v Milovicích.

Co považujete za váš největší fotbalový úspěch?

Radostí mi fotbal přinesl spoustu. Ale nejvíc si cením postup do divize z Ostrou.

Prošel jste několik regionálních týmů. Kde se vám líbilo nejvíce a kde jste si zahrál nejlepší fotbal?

Nejlepší fotbal jsem si zahrál pod panem Kafkou z Neratovic v Ostré. Líbilo se mi všude, kde jsem byl, všude jsem zažil dobrou partu kluků.

Divizi jste si zahrál v Ostré a Českém Brodě, za Ovčáry jste si zakopal v České fotbalové lize. Byly to vaše nejlepší fotbalové sezony?

V Ovčárech jsem toho moc nenahrál, ale byla to dobrá škola do dospělého fotbalového života. V Brodě jsem zažil hezké roky a pak jsem přestoupil do Ostré, kde jsme se sešli s klukama tady z okolí, takže se tam vytvořila super parta a na hřišti i mimo něj nám to fungovalo. Teď dohrávám svojí kariéru tady doma v Milovicích a také jsem spokojený. Všude, kde jsem hrál, tak to mělo něco pozitivního.

Nyní se amatérský fotbal nehraje. Jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Aktivně odpočívám (smích).

Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Chybí, chybí už je to to dlouhé.

Nedávno se konala volba předsedy Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Sledoval jste dění okolo volby?

Nesledoval jsem.

Co jste říkal na úspěšné slávistické tažení Evropskou ligou?

Já jsem odmalička slávista, takže mi kluci sešívaný udělali pořádnou radost.

Na co se nejvíce těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení?

Až si s klukama po tréninku sedneme na hřišti a dáme si točené pivo do skla.

Lukáš Müller

Bydliště: Milovice

Narozen: 1990

Zaměstnání: truhlář

Znamení: Blíženec

Záliby: kolektivní sport, pes, posezení s přáteli, sledovaní seriálů

Oblíbené jídlo: steaky, pizza

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Ctihodný občan

Oblíbená hudba: rap, pop, drum & bass