A čím to je, že do Mratína často přicházejí po úspěšné kariéře takové hvězdy? „Máme kamarádství na prvním místě, takže děláme všechno pro to, aby kluci byli spokojení. Jedeme spíš na partu než na jakékoliv výsledky. Vychováváme mládež a bavíme se fotbalem,“ vyjmenovává předseda klubu Pavel Hrdinka, kterého pochopitelně těší, že se do týmu povedlo přivést takového hráče.

Zdeněk Šenkeřík toho má za sebou totiž opravdu hodně. Jako odchovanec Zlína nastupoval za pražské Bohemians a přes Jablonec se dostal až do tureckého Malatyasporu. Odtud ho poté vykoupila pražská Slavia, v jejíž barvách si zahrál dokonce i Ligu mistrů!

Se sešívanými oslavil i dva ligové tituly a následně se přes Baník Ostrava vrátil zpět do Bohemky, kde v roce 2013 ukončil profesionální kariéru. S fotbalem ale rozhodně neskončil a na nižší úrovni pokračuje dál i v jednačtyřiceti letech.

„Pro nás je radost si zahrát s člověkem, který hrál Ligu mistrů, navíc za klub, který máme rádi,“ říká Hrdinka. „Už má věk na to, aby předával zkušenosti. U nás to ale takhle není. Kluci si jdou zahrát a je to zábava. Rádi si večer posedíme a podiskutujeme o tom. Probíráme i ligu a jiné zápasy, takže v tomhle je určitě přínosem, protože má co vyprávět,“ dodává.

Angažováním bývalého prvoligového hráče se pochopitelně zvýšil zájem o celý tým mezi diváky. „Určitě je to veliké lákadlo. Už to, že k nám někdo takový přišel, vyvolává vlnu pozitivního očekávání. Fanoušci nevědí, co od takového hráče v nižších soutěžích čekat,“ říká kapitán týmu Petr Špánek.

„Je to tak nejen u nás v Mratíně, víc diváků chodí i venku. Vždycky je to speciální zápas, protože kluci opravdu něco dokázali. Hráč jako Zdeněk do toho vždycky přinese něco zvláštního, lidi ho mají rádi,“ dodává Hrdinka.

Šenkeřík, který zároveň trénuje Uhelné sklady v pražském přeboru, odehrál na podzim za Mratín osm zápasů. V nich vstřelil tři góly a stihl dokonce vyfasovat i červenou kartu!

„Na to, že je to prvoligová hvězda, tak se chová úplně normálně. Na hřišti nemá žádné móresy, že by na nás křičel nebo nás obviňoval z nepovedené akce. Spíš je to takový učitel, který poradí. Chová se k nám jako k jakýmkoliv jiným spoluhráčům, což je strašně sympatické,“ prozrazuje Špánek.

Jeho slova potvrzuje i předseda klubu. „Zdeněk zapadl do kabiny úplně skvěle. Jeho moravská nátura je určitě přínosem. Kluci jsou rádi, že s nimi hraje. Není to tak, že by se báli s ním hrát,“ vypráví s úsměvem.

To, že by měl bývalý ligový fotbalista zvláštní požadavky a muselo by se s ním jednat jinak než s ostatními hráči, oba rezolutně odmítají. Byla jen jedna podmínka, kterou Šenkeřík před příchodem do Mratína měl. „Chtěl jen svoje číslo dresu a vzal si ho na sebe hned první den, kdy jsme se viděli,“ vzpomíná se smíchem Hrdinka.

Ten teď může být právem hrdý, že čtrnáctku v jeho týmu nosí taková hvězda, jako je Zdeněk Šenkeřík. I osm let po ukončení profesionální kariéry je přínosem na hřišti i lákadlem pro fanoušky.