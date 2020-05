Po nucené přestávce si konečně užili zápas. Fotbaloví dorostenci poděbradské Bohemie změřili své síly s vrstevníky ze Suchdola. Utkání skončilo nerozhodně 1:1, jediný gól poděbradského družstva dal v 56. minutě Křivský. Domácí mladíci pak vyrovnali.

Konečně na hřišti. Mezi prvními na okrese si zahráli přátelský zápas dorostenci Bohemie Poděbrady (v rudém). | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Utkání v Suchdole se hrálo na pěkném hřišti za mírného deště a byl to právě mokrý trávník, který nám dělal velké problémy,“ přiznal trenér poděbradského dorostu Jan Hovorka. „Ale i přesto se nám podařily v prvním poločase čtyři akce s dobrým zakončením. Bohužel jsme dvakrát mířili do tyče a dvakrát těsně mimo branku. Ve druhé polovině utkání už jsme dokázali jednu ze šanci proměnit, ale na výhru to nestačilo. Při snaze vstřelit druhý uklidňující gól jsme pozapomněli na bránění a soupeř nás za to potrestal. Výsledek pro nás není podstatný, důležité bylo že jsme po delší době mohli opět vyběhnout v dresech na trávník a zahrát si zápas,“ užil si utkání také poděbradský kormidelník.