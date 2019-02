Poříčany – Ten titulek lze chápat jako nadsázku. Kdo ale zná teprve desetiletou MICHAELU HAMPLOVOU z Poříčan (16. 2. 2005), ví, že je na svůj věk až neuvěřitelně cílevědomá. Geny v jejím případě hrají, či budou hrát zásadní roli.

MICHAELA HAMPLOVÁ je na hřišti jako doma | Foto: Foto: archiv rodiny

„Mamka i taťka mě stejně jako Lukáš (bratr, 16 let – pozn. redakce) přivedli k fotbalu. Vlastně ani moc nemuseli. Tenhle sport mám vedle vybiky (vybíjené) ze všech sportů nejraději," tvrdí přesvědčivě Michaela.

V poříčanském dresu se neztrácíš, naopak. Dokonce prý klukům ukazuješ, jak se mají dávat góly.

To je pravda, ale stejně tak na ně i ráda přihrávám, když vidím lépe postaveného spoluhráče.

Takhle, Míšo, svou hru mnohdy nehodnotí ani dospělí hráči?

Já si myslím, že ano (a upřímně se rozesmála).

Vraťme se k tvé kanonýrské mušce. Údajně si dala v jednom ze zápasů čtyři branky. Je to pravda?

Bylo jich šest, když jsme hráli s Kostomlatama a Radimí.

O prázdninách se zúčastníš v nedaleké Ostré fotbalového kempu pro naděje kopané?

Moc se na to těším, protože tam přijedou sparťani Dočkal s Váchou.

Máš už ve svých deseti letech alespoň trochu jasno, kam bys to ráda ve své kariéře dotáhla?

Po našich zápasech jezdí agenti, kteří nás pozorně a dlouhodobě sledují. Ráda bych se co nejdříve dostala do Sparty.

Ti, co tě sledují, tvrdí, že bys neměla svůj talent promarnit, natož zakopnout do autu.

To určitě neudělám (zatváří se přesvědčivě).

A co prosadit se místo do Sparty do týmu mistrovské Slavie?

To by bylo pro sparťanku divný.

Na hřišti ti to kope na pochvalu s jedničkou. A co ve škole? Tam to jde jak?

Dobrý. Mám zatím samé jedničky.

S takovým prospěchem se chodí ve tvém věku do primy na gymnázium.

To vím, ale já chci zůstat s kámoškama. Mám na poříčanské škole bezva spolužáky.

Komu vděčíš vedle rodičů za to, že ti to tak kope?

Trenérům panu Fridrichovi a Nehasilovi.

MOJMÍR STRACHOTA