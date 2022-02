V zimní přestávce jste se rozhodl opustit Poříčany a zamířit do Rakouska. Co vás k tomu vedlo?

Vedlo mě k tomu to, že jsem nebyl spokojený poslední půlrok. Moc jsem nenahrál a chtěl jsem nějakou změnu.

Jak se váš odchod do rakouského týmu seběhl?

Seběhlo se to celkem rychle. Můj kamarád Marek Ramšák mi zavolal, jestli bych to nechtěl jít zkusit s nim někam do ciziny. Moc jsem neváhal a řekl jsem mu, že za zkoušku nic nedáme. Nejdříve jsme byli v Německu přes Jana Blažka a tam jsem byli na tréninku. Pak nás kontaktoval další skaut a nabídl nám Rakousko. Jeli jsme tam na trénink, kde byli manažeři různých týmů a tam si nás vybrali.

Jak jste uvedl, dojíždíte do Rakouska spolu s Markem Ramšákem ve dvou. Berete to jako velkou výhodu?

Je to velká výhoda. Sám bych určitě nikam takhle nešel.

Co na váš odchod říkali v Poříčanech? Přece jen kádr bylo potřeba spíše doplnit než oslabit…

Na můj odchod vlastně nikdo nic neřekl. Nebo aspoň mně osobně ne. Jen jsem mluvil s panem Stárkem a vysvětlil jsem mu, jak to se mnou je a on mě chápal. V ničem mi nebránil. A řekl jsem mu, že se rád vrátím zase zpět, až nastane čas.

Není odchod z divizních Poříčan ve vašem věku fotbalovým krokem zpátky?

Já si myslím, že není. Zase dostanu víc prostoru na hřišti a vytvořím si herní pohodu. Navíc mám ještě dost času na to se vrátit zpět.

Sehrál jste v novém týmu už tři zápasy. Jak jste se cítil a jak se vám dařilo?

První dva zápasy jsem se cítil dobře a podařilo se mi dat gól a dvě asistence. V tom třetím už to bylo slabší, ale každý den není posvícení.

Aklimatizace v novém prostředí může chvíli trvat. Jak to jde zatím vám?

Já si myslím, že my s Markem máme takovou výhodu, že se aklimatizujeme velmi dobře. Jsme takoví kluci do kabiny, jak se říká. Navíc i kluci jsou fajn a nevadí jim, že mluvíme jen anglicky.

Do Rakouska budete jezdit jen na zápasy. Jak a kde se budete připravovat?

Budeme jezdit na tréninky do Poříčan. Napsali jsme si se Zdeňkem Šmejkalem a nebyl to žádný problém, ba naopak. Navíc musím trénovat, bez toho by to nešlo, i když jsem teď nemohl kvůli práci. Ale to se všechno změní.