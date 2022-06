V semifinále Sadská porazila 1:0 Unhošť a ve druhém utkání mezi Roztoky a Dolními Břežany branka nepadla, v penaltách uspělo družstvo Roztok. V utkání o třetí místo zvítězilo družstvo Břežan a šlo se na finále. Sadská vyhrála loňský ročník a i v tomto finále se dostala do vedení 1:0 a vypadalo to, že těsné vedení udrží. Ale pár vteřin před koncem Roztoky vyrovnaly – penalty. Opravdové vyvrcholení Kába cupu, všichni se nahrnuli k brance u tribunky a šlo se kopat. První dvě penalty Roztoky neproměnily, Sadská byla bezchybná, a když proměnila i čtvrtý pokus, bylo dobojováno, poprvé v historii se podařilo někomu obhájit prvenství.

„V utkáních play off kluci a děvčata bojovali jako lvi, v některých zápasech se rozhodovalo až na penalty, radost se střídala se smutkem,“ hlesl po turnaji jeho hlavní organizátor Jiří Kabyl.

To ale nebyl konec turnaje. Při vyhlašování výsledků se rozdávali další ceny.

Nejdřív obdrželi skleněné trofeje a voucher na nákup sportovního vybavení nejlepší brankář (Matěj Skořepa - Roztoky), střelec (Jan Steinmetz – Sadská - 13 gólů) a nejlepší hráč (Matyáš Benda - Březnice). Vylosovala se dvě družstva ze všech, ta obdrží vstupenky do ZOO Praha (Hrdlív, Dolnobřežansko), pořadatelé věnovali družstvu z Klecan trika jako poděkování za počin jednoho z jejich tatínků, který věnoval na charitu malému Tomovi 10 tisíc korun. Losovalo se setkání s trenérem nároďáku Jaroslavem Šilhavým (Unhošt) a pak se losoval pro jednoho hráče zájezd na Bundesligu – štěstí se usmálo na jednoho z hráčů Ledče nad Sázavou.

Nervozita vlajkonoše Martina Fuksy. Hlavně, aby nebyla ostuda, přál si

Pohár, bronzové medaile a vstupenky na ligové utkání Sparty putují do Dolních Břežan, stříbro, pohár a vstupenky na nároďák získávají Roztoky. We Are the Champions – skladba od britské skupiny Queen, zlaté medaile, obrovský pohár a zájezd na Bundesligu – to byla opět po roce radost družstva AFK Sadská.

Ze začátku padalo poměrně málo branek, ale jak mlha odešla, tak se zároveň začalo střelcům dařit a dopoledne jsme viděli 97 gólů! V průběhu dne byly připraveny doprovodné soutěže pro hráče i trenéry.

Došlo i na charitu. „Po těchto soutěžích jsme měli připravenou dražbu dresů pro pětiletého Tomáška, který se svojí maminkou a sestřičkou přijel mezi nás. Na první pohled bylo jasné, že Tom i jeho maminka jsou plně připraveni bojovat s nepřízní osudu, my jsme jim chtěli finančně pomoci v jejich boji, chtěli jsme podpořit návštěvy specializovaného zařízení, které Tomovi pomáhají překonávat nástrahy kvadruspastické mozkové obrny a snad i s naší pomocí se Tomík bude moci ´postavit na vlastní nohy´,“ uvedl šéf turnaje Jiří Kabyl. A celková částka? Ta byla rekordní – 72 tisíc korun, a tisícovka každý měsíc.

„Tomáškova maminka jako poděkování napekla sladké, a protože dojetím nemohla mluvit, tak děkovala rozdáním svých napečených laskomin. Spolu s Tomáškem a malou sestřičkou s námi zůstala a pomohla nám s losováním tomboly,“ uvedl Kabyl.