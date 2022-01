Zápas měl poklidné tempo, bylo hodně patrné, že jde o první utkání. Jako první skórovali hosté z Rejšic, když proměnili první vážnější akci. Bohemia do poločasu stav otočila, pomohly k tomu mladé pušky, které dostaly v úvodním mači šanci. Po faulu na Havránka proměnil penaltu Martínek, pak se trefil mladíček Schulz. Další góly přidali jeho vrstevníci Havránek a Orestis.

„Cílem našeho prvního utkání bylo, abych mužstvo lépe poznal, jak se hráči chovají v zápase. Nestanovili jsme si ani žádnou taktiku, kluci hráli na svých postech. Také to mělo mít kondiční charakter. To byl hlavní cíl,“ uvedl po své premiéře na postu hlavního trenéra Bohemie Tomáš Staněk. „Myslím, že jsme to nějak splnili. Od sedmdesáté minuty už chyběl drajv, i když ten celý zápas nebyl o velké rychlosti,“ přiznal Staněk.

V kádru Bohemie zatím nedošlo k pohybu. „Něco řešíme,“ uvedl k situaci kouč Bohemie. „Peterka je totiž po operaci, Vobořil se připravuje s Benátkami. Navíc jsme museli v prvním zápase střídat už v prvním poločase Nováka. Museli jsme to tak komplikovaně řešit. Jsem ale rád, že jsme utkání odehráli, za týden pro nás budou Poříčany asi větší prověrkou,“ dodal Tomáš Staněk.

Branky Bohemie: Martínek (z PK), Schulz, Havránek, Orestis. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher, Kubánek, Hněvsa, Voříšek – Havránek, Bora, Knobloch, Martínek – Novák, Orestis, střídali Kubík, Orestis, Soukup.