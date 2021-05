Oba stále aktivní fotbalisté (Malát za Dymokury a Koníček za Všechlapy) se po valné hromadě OFS Nymburk stali při prvním jednání výkonného výboru místopředsedy svazu. Teď se budou ucházet o přízeň šedesáti činovníků okresních svazů a šedesáti zástupců klubů z krajských soutěží.

„Za poslední měsíce jsem mluvil snad se všemi okresními kluby a mnohokrát jsem slyšel, že právě v kraji je to největší fotbalové bahno. A jelikož dlouhodobě bojuji s levárnami, tak se na to chci podívat zblízka a pokusím se to řešit,“ říká Koníček, který však doufá, že v revizní komisi bude méně práce, než by podle jeho názoru mohlo být v posledních letech. „Bude určitě záležet na tom, koho si delegáti zvolí nejen na post předsedy, ale i za členy výkonného výboru. Věřím, že kandidáti Fevoluce to myslí s fotbalem dobře. Vždyť je mezi námi dle mého názoru i největší český odborník na fotbalovou mládež Antonín Barák,“ dodal Koníček, který se připojil k iniciativě F-evoluce, jejíž lídrem je ve volbách do kraje Tomáš Neumann, futsalový trenér České reprezentace a dvanáctinásobný trenér roku, který se postaví proti Josefu Novákovi, jenž naopak po boku předsedy SKFS Miroslava Liby vládl v kraji osm let.

Jakou má motivaci druhý z místopředsedů OFS Nymburk Martin Malát, který se při volbách do OFS naopak k tzv. F-evoluci nepřiklonil? „Chtěli jsme postavit kandidáta z našeho okresu a zastánce části lidí, která se úplně nekloní k Fevoluci, jelikož se fotbal rozdělil na dva tábory. Chceme ukázat, že i my to myslíme s fotbalem dobře. Ne všechno staré je špatné. Volba padla na mě,“ řekl Malát Nymburskému deníku.

Do krajských voleb zasáhnou jako delegáti (nebo-li voliči) kromě pěti členů VV OFS Nymburk (Nehasil – Koníček, Malát, Noll, a Krumpholc) také zástupci čtyř vybraných okresních klubů. Jde o Bohemii Poděbrady, Slovan Poděbrady, Pátek a Ostrou.

Právě tyto týmy si už v prosinci kluby vybraly mezi sebou jako své zástupce v tzv. provolbě. V ní se z celkových sto šestnácti klubů volí šedesát, které mohou jet na valnou hromadu (třináct z přeboru, dvacet dva z I. A třídy a pětadvacet z I. B třídy). Zatímco o předsedovi kraje budou rozhodovat všichni, do výkonného výboru budou voleni čtyři členové za okresní svazy a stejný počet za kluby. Některá jména figurují na obou kandidátkách. Odvolací a revizní komisi bude volit všech sto dvacet delegátů.

Co se týká volby činovníků OFS Nymburk, dá se odhadovat jen u Koníčka, který podporuje Fevoluci. Zajímaly se o to i nymburské kluby. Podle zápisu z jednání VV OFS stál o projednání například TJ Košík. VV toto vzal na vědomí, ale zřejmě bude volit podle svého výběru. Naopak rozhodl o tom, že připraví anketu mezi kluby až ohledně kandidátů na předsedu FAČR. O něm se rozhodne 3. června na velké valné hromadě FAČR v nymburském Sportcentru, kam přijedou činovníci vybraných klubů a všech svazů z celé České republiky. Kandidáty by měly být Petr Fousek, Karel Poborský a Vladimír Šmicer (uzávěrka kandidátek je až 13. května). Právě zástupce Fevoluce, Vladimíra Šmicera, navrhnul Koníček svým kolegům z okresního svazu, aby ho do voleb FAČR nominovali za OFS Nymburk na předsedu. K jeho návrhu se však VV vyjádří do čtvrtka 6. května.

Podle informací Nymburského deníku se bývalý fotbalista Slavie Praha či Liverpoolu a první český vítěz Ligy mistrů mohl ve čtvrtek objevit na VH SKFS. O jeho pozvání jako hosta usiloval klub z Mnichova Hradiště. Od dosluhujícího šéfa svazu Miroslava Liby (již nekandiduje) ale dostal Mnichovohradišťský SK zamítavou odpověď s tím, že hosty, vyjma jednoho představitele FAČR, na valnou hromadu kvůli pandemii zvát nebude.

Kdo kandiduje do volených funkcí SKFS?

(6. května od 13. hodin v Praze)

Na Předsedu VV SKFS

Tomáš Neumann *

Josef Novák

Do Výkonného výboru SKFS (za OFS)

Petr Blažej

Pavel Chán *

Ondřej Knobloch *

Lukáš Mráz

Josef Novák

Tomáš Novák *

Jiří Novák *

Pavel Šmejkal *

Slavoj Tichý

Matěj Voráček

Libor Zeman

(Z těchto kandidátů se volí 4 členové)

Do Výkonného výboru SKFS (za kluby)

Antonín Barák *

Zdeněk Čáp

Ondřej Knobloch *

Aleš Macela *

Marek Mařík

Lukáš Mráz

Martin Olšák

Tomáš Sluka *

Pavel Šmejkal *

Miroslav Tomáš

Matěj Voráček

(Z těchto kandidátů se volí 4 členové)

Do Odvolací a revizní komise

Vladimír Bláha

Miroslav Češka *

Ondřej Čížek *

Jan Eisenreich *

Zdeněk Hořejší

Miroslav Hruška

Tomáš Koníček *

Aleš Macela *

Martin Malát

Ivo Pařík

Dušan Roubíček

Marek Tvrz

(Z těchto kandidátů se volí 5 členů)

* kandidáti F-evoluce