Odehráli jste osm utkání, v nichž jste získali rovných deset bodů. Je to hodně nebo málo vzhledem k tomu, že jste hráli pětkrát doma?

Určitě pro mě je to málo a to ne jen kvůli tomu, že jsme hráli pětkrát doma. Ale celkově jsem věřil že po osmi kolech bude těch bodů přece jen víc.

Několikrát jste mužstvo na podzim chválil, několikrát jste ho hanil za bídný výkon. Čím si vysvětlujete, že jsou vaše výkony tak nevyrovnané?

V sezoně jsme měli často hráče na marodce a museli jsme kombinovat každý zápas se sestavou. A to i tak, že hráči za tři zápasy hráli pokaždé na jiném postu. Proto zápasy neklapaly tak, jak jsme chtěli, i když kluci žádný zápas nevypustili a proto ty nevyrovnanosti beru na sebe.

Nevyrovnanost výkonů také jasně dokumentují některé vaše výsledky. Dvakrát jste vyfasovali bůra, jednou jste soupeři nadělili „sedmičku“. Jak na tyto výsledky pohlížíte s odstupem času?

Před sezonou jsem rozhodně nechtěl, aby byly takové velké rozdíly ve výsledcích, ale zpět to nevrátím a s odstupem času na to zapomínám. A budeme se připravovat na další zápasy a tréninky.

Myslíte si, že má mužstvo na vyšší příčky tabulky?

I když v kádru nemáme tolik hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, tak i přesto tvrdím, že ano.

Nejlepším střelcem je s pěti zásahy Jak Krátký, technický středopolař. Jen právě on hlavním tahounem ofenzivy?

Háza (Jan Krátký ) je zrovna jeden z těch, co má zkušenosti s vyššími soutěži a góly jsme od něho očekávali. Ale jinak jsme nechtěli mít mužstvo postavené na jednom hráči. A proto tahounem pro mě byli všichni od brankáře až po střídající hráče.

O co nebo o koho se můžete opřít ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

Určitě o naše fanoušky, kteří v Milovicích jsou a určitě budou.

Před sezonou jste mluvil o tom, že chcete co nejvíce zápasů odehrát bez inkasované branky. Jenže vy jste jich dostali už devatenáct…

To je pravda. V tomhle směru jsme to nezvládli a teď je před námi práce, aby to tak nebylo.

Pohled do tabulky není příliš lichotivý, na druhou stranu vám chybí tři body na týmy na šestém místě. Je soutěž opravdu tak vyrovnaná?

Soutěž je a bude v této skupině vyrovnaná. Pořád je tady dost kvalitních týmů včetně nás.

Střelci týmu

5 – Jan Krátký

4 – Tangl

2 – Dlouhý

2 – L. Müller

1 – Solar

1 – O. Novotný

Brankáři s nulou

1 – Fišer