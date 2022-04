Béčko Milovic si vyšláplo v zápase třetí třídy na poslední tým tabulky, celek Budiměřice-Šlotava. Hostující fotbalisté nasázeli domácím sedm kousků a vyhráli jasně 7:0. Velkou zásluhu na tom měl právě Tomáš Solar, který zatížil konto soupeře hned čtyřikrát. „Něco podobného se mi ještě nepovedlo. Jednou jsem dal tři góly, ale už ani nevzpomínám, s kým to bylo. Ale bylo to už v dresu Milovic také za béčko,“ rozpovídal se Solar.

Jeho gólový podíl byl velký. Navíc hattrick stihl za pouhých dvaatřicet minut. To se občas podaří takovým hvězdám jako jsou Ronaldo a spol. „Tak to je paráda,“ rozesmál se devětadvacetiletý fotbalista Milovic. „Ale je fakt, že takhle rychle jsem ještě tři góly nedal,“ přidal.

Dát čtyři branky v jednom zápase je parádní výsledek bez ohledu na kvalitu soutěže. Jenže to sebou může přinášet také poněkud nepříjemnou záležitost. Placení do hráčské poklady. I když to každý fotbalista asi zaplatí rád. „Určitě mě to bude také něco stát,“ culí se Solar. „Něco budu muset zaplatit. Počítám, že to bude tak pětikilčo. Když jsem dával čtvrtý gól, už jsem přemýšlel, jestli to má cenu, že to budu mít drahé,“ podotkl autor čtyř víkendových zásahů.

S fotbalem začínal v Kostomlatech nad Labem, kde bydlel a hrál zde do třiadvaceti let. Pak se přestěhoval do Milovic a změnit tak i adresu fotbalovou. „Je to tak. V Kostomlatech jsem vyrůstal. Po přestěhování jsem pak začal hrát za Milovice,“ přitakal Solar.

Zápas na půdě posledního celku tabulky byl jednoznačnou záležitostí. „Bylo to docela snadné, soupeř nebyl z těch nejsilnějších. Jsou ve skupině i lepší protivníci,“ uvedl Tomáš Solar, povoláním testovací řidič osobních automobilů.