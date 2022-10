Milovického středopolaře zdobí výborná kopací technika. To také potvrdil v duelu s týmem Plaňan. Navíc si věřil tak hodně, že šel kopat všechny tři nařízené penalty. „Samozřejmě že jsem nikdy v jednom zápase tři penalty nekopal. Možná že ani dvě. Takže je to poprvé v životě,“ culil se osmadvacetiletý fotbalista, který nedal brankáři Arnoldovi žádnou šanci.

Na „desítky“ je určený spolu s Lukášem Müllerem. „Věřil jsem si, takže jsem si vzal pokaždé míč já,“ uvedl Krátký, jehož bude stát penaltový hattrick také nějakou tu korunu. „Budu muset zaplatit. Pokladník Dlouhý už mi to hlásil. Budou to asi dvě stovky. A už jsem také dal po zápase lahvinku,“ podotkl hráč s číslem deset na dresu.

Krátký také popsal své tři pokusy. „Při první penaltě jsem věděl, kam ji kopnu. Druhou jsem dal doprostřed a až u té třetí jsem si nebyl jistý. Tak jsem počkal na to, co udělá brankář. Zůstal stát a já jsem dal třetí gól,“ radoval se fotbalista Milovic.

Pro něj to byly první branky letošní sezony. „Nějaké šance jsem měl. Někdy jsem měl smůlu, že mi to vykopl obránce na brankové čáře, nebo zasáhl gólman. Prostě mi to tam nepadalo. Snad se to teď rozjede,“ přeje si borec, kterému v Milovicích neřeknou jinak než Háza.

Jeho tým zasypal Plaňany sedmi zásahy, utkání bylo od začátku jednoznačné. Hosté prohrávali po deseti minutách o tři góly. „Myslím, že to byl pohodový zápas. My jsme hráli dobře, bojovali jsme a naše vítězství je zasloužené,“ dodal Jan Krátký.