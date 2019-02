Mnichovo Hradiště – Borci týmu Futsal Milovice mají za sebou další dva zápasy. V Okresní futsalové soutěži Mladá Boleslav porazili Inferno MB a v poháru FAČR nestačili na Gunners Řepov.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

MILOVICE – INFERNO MB 8:4

„Ze začátku jsme prohrávali, ale za pár minut jsme dokázali otočit skóre a před koncem prvního poločasu jsem se trefil na 3:2. Druhý poločas už byl v naší režii, kde se opět rozjel Baran a dal během sedmi minut tři góly. Ke konci zápasu přidali ještě gól Novotný a Krátký a upravili skóre na konečných 8:4," řekl k utkání hrající trenér milovického mužstva Lukáš Řezníček. „Odehráli jsme dobrý zápas, s předvedenou hrou jsem spokojen. Ale rozhodně nejsem spokojený s postavením v tabulce, kde máme prozatím čtyři výhry a sedm proher," uvedl Řezníček.

Branky: Baran 5, Řezníček, Novotný, Jan Krátký. Poločas: 3:2. Milovice: Isailovič – Řezníček, Baran, Novotný, Jan Krátký, Jakub Krátký.

MILOVICE – GUNNERS ŘEPOV 2:13

„V úvodu utkání jsme prohrávali už 0:2 a soupeř nás značně přehrával. Nedokázali jsme soupeře zavřít na jeho vlastní polovině, zato soupeři se to dařilo výborně. Byl na jiné úrovni a my jsme působili zbytečně odevzdaným dojmem. Nic nám nevycházelo, z naší strany bylo moc chyb a nepřesností, což vyústilo v naprosto zbytečné góly do naší sítě. Bohužel jsme zaslouženě vysoko podlehli a v poháru končíme. Soupeř měl dvě čtyřky, které rychle střídaly a my pouze dva hráče na střídání, což nám pochopitelně ke konci zápasu docházely znatelně síly. Dva hráči na střídání na velkou halu v Boleslavi byli velmi málo. Do další sezony musíme hodně posílit, protože v takto malém počtu nemůžeme uspět," řekl kouč Milovic.

Branky: Fišer, Jan Krátký. Poločas: 1:5. Milovice: Keller – Baran, Jan Krátký, Jakub Krátký – Řezníček, Zdobinský, Fišer.