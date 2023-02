„Byl to pro nás první přípravný zápas. Byla to spíše taková forma tréninkového utkání. My jsme o svém vítězství rozhodli ve druhém poločase,“ uvedl po zápase hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „V prvním poločase byla hra relativně vyrovnaná, i když my jsme neproměnili několik velice dobrých příležitostí. Rozhodli jsme až po změně stran. A to hlavně díky tomu, že Milovice vystřídaly několik dorostenců. Pak se projevila kvalita,“ uvedl Brabec.

„Na to, že to byl první zápas, tak první poločas byl celkem kvalitní z obou stran. My jsme měli nějaké absence a chtěli jsme dát prostor i našim dorostencům. V poločase jsme udělali šest změn a kvalita v druhé půli tak byla na straně soupeře, což se odrazilo i na výsledku druhého poločasu,“ přiznal nový trenér milovického mužstva Sergej Vlačiha. „Nic si z toho výsledku ale neděláme,“ dodal jedním dechem.

Branky: Hanke 2, T. Kříž, Krušinský, Brabec, J. Kříž – L. Müller. Poločas: 1:1.

Lysá: Jokeš – J. Kříž, Müller, Kredba, Šlingr – Kodeš, Brabec, Krušinský, Vránek – T. Kříž, Hanke, střídali Veselý.

Milovice: Kopecký - O. Drahorád, Byrtus, Solar - J. Krátký, J. Drahorád, Doležal, Klička, Rett - L. Müller, Tangl, střídali Gaja, Kovařík, P. Müller, Kratochvíl, Štěpánek, Lechnenko.