Sedmý tým tabulky nejnižší krajské soutěže ve skupině C odstartoval zimní dril 19. ledna, trénuje dvakrát týdně a k tomu sehraje celkem čtyři zápasy. Dva už má za sebou. „Problém je, že jsme měli dost nemocných kluků. Benátky B jsme porazili 6:2, s Dolním Bousovem jsme dohrávali v deseti a prohráli jsme 2:4. To nám chybělo asi pět nebo šest lidí,“ uvedl Milan Svoboda, hrající trenér Sadské. Tým čeká ještě duel s Polabanem Nymburk B a Jesenicí.

Sadská trénuje v domácích podmínkách, k přípravě využívá také umělku v Benátkách nad Jizerou. „Máme u nás hřiště s umělým osvětlením, chodí nás patnáct, takže je to dobré. A zatím jsme nemuseli z důvodu malého počtu hráčů nic rušit,“ těší bývalého ligového fotbalistu.

Jeho tým už také absolvoval soustředění. „Jezdíme každý rok na Šumavu. Byli jsme tam týden, hlavně jsme nabírali kondici. Běhali jsme a zkusili jsme i běžky. Soustředění se povedlo, trénovali jsme třikrát denně,“ popsal týdenní cyklus na horách kouč Sadské.

Vlačiha se ujal týmu po Mičincovi. Milovice čeká hodně perné jaro

A co změny v kádru? „Ty žádné nebudou,“ řekl rezolutně Svoboda. „Chystá se reorganizace soutěží, takže je zbytečné nakupovat hráče. Máme mladé šikovné hráče jako Horna nebo Šátek. Oba se jeví velice dobře a my se snažíme je zabudovat do mužstva,“ pochvaluje si kouč.

Ten se ještě jednou vrátil k tématu připravované reorganizace. „Já tomu fandím. Zkvalitní se okresní soutěže. Stejně je I.B třída takový lepší okresní přebor, třeba kromě prvních čtyř týmů. A my do I.A třídy nechceme, i proto němá cenu nějaké nakupování hráčů. My všichni se v kubu musíme na tuto situaci nachystat a na avizovanou reorganizaci se připravit,“ dodal sadský kormidelník Milan Svoboda.