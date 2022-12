S podzimním výsledkem nejsme vůbec spokojeni, neboť po posílení kádru zkušenými hráči a v návaznosti na minulý ročník se čekalo podstatně lepší umístění. Alarmující skutečnost však je v počtu bodů, protože rozdíl je minimální, a tak po prvním jarním kole můžeme být i poslední.

Vy jste doma odehráli osm zápasů a ani jednou jste nedokázali vyhrát, navíc jste získali jen tři body. Zažil jste někdy něco podobného?

Něco podobného pamatuji v posledním našem divizním ročníku 2012/2013, kdy jsme s osmi body sestupovali z divize a na jaře 2013 Union vyhrál doma pouhé jedno utkání.

Čím si to vysvětlujete, že máte na svém stadionu tak bídnou bilanci?

To kdybych věděl! V úvodu podzimu jsme sehráli na domácím trávníku dvě velmi dobrá utkání s Poříčím a Lysou, která jsme prohráli 0:1 a pak přišla překvapivá porážka 1:3 od rezervy Čáslavi a následovala šňůra tří zápasů bez výhry. Vytratila se jarní ofenzivní síla, kdy jsme dokázali soupeře přestřílet a utkání skončila třeba hokejovým skóre 6:4. Prostě kvalita hry nejen doma neměla ty parametry, které by měla mít. Ještě vidím jednu příčinu a tou bylo dlouhodobé zranění Dalekoreje, který právě v pokutovém území nejvíce chyběl.

Navíc vaše výsledky byly často dost divoké. To už je takový váš kolorit poslední doby….

Na podzim se pod toto podepsal hlavně výsledek z Vlašimi, kdy jsme vstřelili pět branek, ale inkasovali dvanáct! Jinak na podzim nebylo tolik „divokých výsledků“ jako loni.

Kde hledat hlavní příčiny toho, že se vám na podzim nedařilo získávat více bodů?

Těch příčin bylo víc. Vytratila se útočná síla a tím pochopitelně vstřelené branky, což je výrazné u několika hráčů – Dalekorej na jaře vstřelil osm branek, na podzim jednu, dále Pánek - za jaro devět branek, za podzim jednu, Haloun na jaře čtyři, nyní dvě atd.. Celkem za jaro třicet šest gólů a za podzim o patnáct méně! V letošním podzimu byl nejlepším střelcem stopér Jelínek se šesti góly (Brabec 5, Kovalov 4). Dále jak již jsem zmínil ovlivnilo hru dlouhodobé zranění Dalekoreje a Vacka, či ztráta jarní formy u Koloveckého, Filipa a dalších. Souhra týmu neměla potřebné parametry, bylo hodně nepřesností nebo individuálních chyb, nevytvořili jsme si tolik možností skórovat.

Libor Pala: Kdybychom měli k dispozici to nejlepší, bylo by to určitě veselejší