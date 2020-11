V tabulce si nestojíte vůbec dobře. Čekal jste takové postavení v tabulce před sezonou?

Po pravdě jsem si moc velké iluze nedělal a počítal s tím, že spíš budeme hrát o udržení. Tato situace měla příčinu již na podzim 2019, kdy Union skončil poslední. Jediný jarní mistrák jsme sice vyhráli, ale to bylo vše. Navíc po podzimu skončili bratři Homolové a po jediném jarním utkání přerušil činnost další stoper Pavel Bařina. Tahle mezera se nám nepodařila řádně zacelit, přišel z Lysé pouze obránce Helmich. Před letošním jarem nás zaskočila ještě jedna věc, a tím byl odchod pěti nadějných dorostenců do Neratovic. Před podzimem přišel útočník Ibe a z Mladé Boleslavi se vrátil Michal Pánek, který však po dvou kolech odešel do Horek nad Jizerou. Šacl a Haloun doplnili kádr z nižších soutěží. V souvislosti s těmito fakty jsme tajně doufali v klidný střed tabulky.

Jste na jedenáctém místě, ale na poslední tým máte náskok pouhého bodu. Na druhou stranu je odehráno jen osm kol. Není důvod k panice…

Po osmi kolech máme na poslední tým náskok bodu a na šestý Divišov ztrácíme dva body. Tabulka je velmi vyrovnaná, a tak bude rozhodovat každý bod. Otázkou je, co bude po uvolnění karantény, jak budou „postižena“ amatérská mužstva na nižší úrovni, s jakým návrhem na dohrávku přijde vedení regionu. V dohrávce nás čekají dva silní soupeři – Slovan Poděbrady a Hlízov, zbývající týmy jsou zhruba na naší úrovni a bude důležité jak se s tím porovnáme. Bude potřeba uhrát v dohrávce alespoň osm až deset bodů.

Co je hlavní příčinou toho, že se vám výsledkově nedaří?

Pochopitelně je těch příčin více. Jednak nevyrovnané výkony, což potvrzuje například velmi dobrý výkon v Jesenici s výhrou 4:1 a za týden doma remíza s průměrným Mělníkem 1:1 a prohra na penalty. Nebo velmi slabý výkon v Luštěnicích a zasloužená porážka 0:3. Předtím výhra v Mnichově Hradišti 3:0. Dalším problémem je proměňování šancí hlavně na domácím pažitu s Mělníkem, Průhonicemi, Čáslaví. Některé možnosti snad není možné nedat a pak dojde na „Berbrovy penalty“. Snad je zruší, když je zavřený (smích). Penalty nejsou pro nás výhodou. Náš herní projev není nejhorší, přehrála nás jen Sokoleč a Luštěnice, ale když k tomu všemu přičtěme trochu smůly, je zde příčina, proč jsme tam, kde jsme.

Doma jste nedokázali vyhrát za tři body ani jednou. Jak je to možné?

To si také nedokáži vysvětlit. Šance si dokážeme vypracovat, ale finální řešení je bídné. V utkání s FC Mělník měli šance Ibe, Kadeřábek, Pánek, ale ujala se jen jedna. V závěru pak obléhání mělnické branky, brejk soupeře a vyrovnání. Podobně probíhal i zápas s Dolním Bousovem nebo Čáslaví. Možnou příčinou může být i neschopnost vyzrát na zhuštěnou obranu soupeře na našem hřišti.

Soutěž je v čele hodně vyrovnaná, první čtyři celky dělí pouhé tři body. Tohle jste čekal?

Počítal jsem s tím, že Sokoleč a Hlízov budou patřit k favoritům. Zprávy, které byly o nováčkovy z Poděbrad, dávaly tušit, že bude atakovat špici tabulky. Překvapením je umístění Průhonic, které ztratily jen čtyři body, což jsem nečekal.

O co nebo o koho se můžete opřít ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

Pokud máte na mysli skutečného lídra na hřišti, tak momentálně takovou osobnost v Unionu nevidím. Dříve organizoval hru Pavel Bařina, ale ten momentálně není. Během podzimu se dirigent nenašel a mužstvo vystupovalo jako kolektiv. Když se dařilo, bylo dobře, když ne, tak byl problém. Budeme doufat, že v zimním období se podaří kádr zkvalitnit a najde se i hráčská osobnost. Bylo by špatné v roce stého výročí založení klubu sestoupit.

V létě jste získali zkušeného útočníka Stanleye Ibeho, který dal šest gólů. Splnil vaše očekávání?

Během osmi odehraných kol Stanley splnil naše představy, pomohl šesti brankami. Z jeho činnosti v pokutovém území, kde byl nebezpečný, těžili i ostatní hráči Dalekorej či Kadeřábek. Je naším záměrem udržet jej po dobu trvání dohrávky i druhé poloviny soutěže.