Na turnaj přicestovalo dvacet týmů z celé České republiky a ze Slovenska. Týmy byly rozlosovány do kvalifikace a do večerního superfinále postoupilo osm nejlepších týmů.

Turnaj nabídl spoustu překvapení. Tým Relax, mistři světa v malém fotbale, nepostoupil ze základní skupiny, v základní skupině vypadl také tým ligových fotbalistů - Mušketýři Čižová, za který nastoupil například Jakub Podány, Petr Janda, Martin Jirouš. Chaberskej Válec, vítěz posledního turnaje PragaCup 2021, nevstřelil na turnaji ani jednu branku a také skončil už v základní skupině. Stejně tak FC Pražští Motáci - vítěz turnaje PragaCup 2019.

V Milovicích se odehrálo mezinárodní finále. Za Česko G.I.C. LA PLATE vs. Slovenský tým StarFucks. O vítězi turnaje PragaCup musely rozhodnout až pokutové kopy.

O hladký průběh turnaje se staral početný a zkušený a organizační tým v čele s Lukášem Řezníčkem. Turnaj řídili profi rozhodčí se zkušenostmi z Mistrovství Evropy. První tři týmy si odvezly hodnotné ceny, metrový pohár, voucher na sadu dresů ve vlastním designu, 3L láhve alkoholu, velké poháry, medaile a další.

„Za mě to byl nejnabitějši turnaj v celé historii turnajů PragaCup od roku 2013. Turnaj se nesl v duchu fair-play a v přátelské atmosféře. Nikdo se vážně nezranil a turnaj si snad všichni hráči užili. Děkuji všem hráčům za účast a za předvedené skvělé výkony,“ uvedl hlavní organizátor Lukáš Řezníček.

Skupina A: Skupina plná nováčků, všechny týmy na turnaji PragaCup startovali poprvé.

FC Lucián

Aligátoři 2005

Hoblina Jižák

Youngsters FC

FC Tandem

Z postupu ze skupiny se radovaly týmy: FC Lucián a Hoblina Jižák.

Skupina B: Z postupu se radovali týmy FC Meliss a All Stars Hradec Králové. Hodně nabitá skupina.

All Stars Hradec Králové - ligový futsalisté a čtvrtfinalista z posledního turnaje PragaCup 2021.

FC Meliss domácí milovický tým a pravidelně se umisťuje v top4 na turnajích PragaCup.

Doupy SK - nováček ze Slovenska

Mušketýři Čižová - v týmu několik ligových fotbalistů. Jakub Podáný, Petr Janda, Martin Jirouš a další

Red Debils - tým Jana Rosůlka, mistra Evropy v malém fotbale.

Skupina C: skupina smrti, první tři týmy z turnaje PragaCup + mistři Evropy a mistři Světa v malém fotbale + tým z 1. Hanspaulské ligy. Z postupu se radoval tým G.I.C. La Plate, který došěl až do finále, a FC Rumáci.

Tým mistrů světa v malém fotbale Relax překvapivě skončil už v základní skupině.

Relax - mistři Evropy a mistři světa v malém fotbale, tým „Feryho“ Hakla. Vítěz zimního firemního turnaje 2021.

Chaberskej Válec - vítěz turnaje PragaCup 2021, vítěz letního firemního turnaje 2021.

Rumáci - stříbrný tým z turnaje PragaCup 2021.

FC Léčebna - bronzový tým z turnaje PragaCup 2021.

G.I.C. La Plate - účastník 1. Hanspaulské ligy.

Skupina D: velice zajímavá skupina, vítěz turnaje PragaCup, dva milovické týmy, slovenský tým a nováček z Prahy. Z této skupiny postoupily z FC Flyers Jinonice a z druhého místa jen díky lepšímu skóre budoucí vítěz turnaje StarFucks ze Slovenska.

FC Pražští Motáci - vítěz zimního turnaje PragaCup 2019.

Los Torpédos - domácí milovický tým, vítěz zimního firemního turnaje 2019.

StarFucks ?? - pravidelný slovenský účastník.

Milovice - domácí tým hrající I.B třídu

FC Flyers Jinonice - nováček na turnaji z Prahy.

Čtvrtfinále:

StarFucks porazil až na penalty FC Lucián, FC Meliss jednoznačně zvítězili nad FC Rumáci. G.I.C. La Plate si zkušeně došli pro vítězství nad All Stars Hradec Králové. Flyers Jinonice postoupily jednoznačně do semifinále přes Hoblina Jižák.

V semifinále byly k vidění krásné a dramatické zápasy, kde rozhodovaly maličkosti.

Semifinále

FC Meliss – StarFucks. Tým FC Meliss dvě minuty před koncem vedl 1:0, ale přesto se z postupu radovali slovenský tým StarFucks, kterému se podařilo otočit zápas v poslední minutě. Strhující podívaná.

FC Flyers Jinonice - G.I.C. La Plate. Vyrovnané, dramatické utkání, svázané taktickými boji a o postupujícím do finále musely rozhodnout po 17. minutách až pokutové kopy. Po nich se radoval tým G.I.C. LA PLATE hrající první Hanspaulkou ligu.

V zápase o 3. místo zvítězili FC Meliss nad Flyers Jinonice až na penalty a odvezl si tak ceny, pohár a medaile za 3. místo.

V Milovicích se odehrálo mezinárodní finále. Českou republiku v tu chvíli reprezentoval tým G.I.C. LA PLATE. Slovensko ve finále reprezentoval tým StarFucks. Opět dramatické utkání, svázané taktickými pokyny a o vítězi lednového turnaje PragaCup musely rozhodnout až pokutové kopy. Z titulu se radoval slovenský tým StarFucks, a tak metrový putovní pohár PragaCup putuje na Slovensko.

„Do turnaje jsme vstoupili jako naposledy dvěma remízami. Následovala prohra, po které jsme si už mysleli, že nemáme šanci na postup. Po vzájemné remíze předposledního zápasu naší skupiny jsme však dostali teoretickou šanci postoupit, museli jsme však zvítězit o tři góly. To se nám nakonec podařilo a ve vyřazovacích bojích jsme našli jakýsi talisman v podobě rozlišováků, které jsme museli oblékat v každém zápase a nakonec jsme i každý zvládli,“ vyprávěl po turnaji kapitán vítězného týmu Daniel Cvik. „Nejzábavnější bylo, že kvůli tomu, abychom neurazili štěstěnu, jsme si rozlišováky dali i na finálový zápas, i když to nebylo potřeba. Nakonec nám však možná i to přineslo kus štěstí, které je v takovýchto turnajích rozhodně třeba. Velmi se radujeme z premiérového vítězství na tomto turnaji, hlavně při kvalitě týmů a hráčů, kteří na něm nastoupili. Už teď se těšíme na další ročníky a garantujeme svoji účast, protože jako PragaCup jsme si oblíbili i Prahu,“ řekl Cvik.

Lednový turnaj PragaCup byl nejnabitějši v celé své historii od roku 2013, kvalitou se mohl rovnat s mistrovstvím ČR v malém fotbale. „Abychom mohli dál rozvíjet turnaje PragaCup, tak v současné době hledáme generálního partnera turnajů PragaCup. Ze startovného se bohužel všechny náklady nedají uhradit, pokud chceme udržet nastavenou velmi vysokou kvalitu turnajů, tak budeme muset najít generálního partnera organizace PragaCup, který nám pomůže rozvíjet dál mezinárodního turnaje PragaCup na české scéně,“ řekl organizátor Řezníček.

Pořadí PragaCup

1. StarFucks (Slovensko)

2. G.I.C. La Plate (Praha)

3. FC Meliss (Milovice)

4. FC Flyers Jinonice (Praha)

5. - 8. místo

FC Lucián

FC Rumáci

All Stars Hradec Králové

Hoblina Jižák

Nejlepší hráč: Matěj Blažek (FC Flyers Jinonice)

Nejlepší střelec: Jindřich Novotný (G.I.C. La Plate)

Nejlepší brankář: Martin Keller (FC Meliss)

„Další turnaj PragaCup je naplánován 25. června týden po fotbalové sezoně v Praze v Dolních Chabrech v areálu Vladimíra Šmicera. Registrace není zatím spuštěná. Sledujte Facebook a Instagram PragaCup tournament, registraci budeme spouštět již brzy,“ uvedl Lukáš Řezníček, předseda organizace PragaCup.