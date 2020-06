J. Lhota – M. Králové 4:0

Hosté se museli obejít i bez své zimní hvězdné posily Lukáše Hartiga. „Navíc jsme přijeli v hodně poslepované sestavě, hráli jsme s kluky z béčka a pomohli i dorostenci,“ uvedl trenér poražených Oldřich Budka. „Soupeř byl herně lepší. V první půli to bylo ještě celkem vyrovnané, a to i na šance, ale zkraje druhého dějství jsme inkasovali druhou branku a k ničemu už jsme se nedostali. Každopádně chci poděkovat všem, co dorazili a pomohli,“ dodal po utkání královéměstecký kormidelník Oldřich Budka.