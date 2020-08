Fotbalisty Městce Králové, účastníka nejnižší krajské fotbalové soutěže, už nevede jako trenér Oldřich Budka. Toho nahradil Jaroslav Němec z Kolína.

Vedení královéměsteckých fotbalistů sáhlo ke změně na postu hlavního kouče A týmu. „Je to tak. Olda Budka je snaživý trenér, ale už s ním nějak nešel kolektiv a to byl problém. Skončili nám čtyři hráči. Bylo to složité, takže jsme hledali náhradu, aby trenér nebyl místní. A tak jsme narazili na pana Němce,“ uvedl předseda SK Městec Králové Oldřich Bíža.