Lovčice – Městec Králové 2:3

V úmorném vedru nastoupil mančaft Městce Králové proti houževnatému soupeři. „Hráči Lovčic hrozili první poločas převážně z brejkových situací. My měli po většinu poločasu míč na kopačkách a zaslouženě jsme šli do kabin za příznivého stavu 3:1,“ uvedl gólman hostů Jan Sobota.

Druhý poločas se hra vyrovnala. „Domácí měli nějaké náznaky i šance. My jsme ale prostřídali sestavu a domácí pak nebyli tak silní na balonu. Po poločase jsme viděli pouze jednu branku, když domácí z pěkné akce snížili na 2:3,“ uznal Sobota. „Každopádně výhru bereme a jsme rádi, že jsme protrhli šňůru špatných výsledků. Snad nám to dodá sebevědomí do generálky proti Jestřábí Lhotě, se kterou se utkáme v neděli,“ dodal městecký brankář.

Branky: Jizba 2 – Krejčí 2, Velenský. Poločas: 1:3.

SK Městec Králové: Šoufek (2.pol. Sobota) - Táborský, Hartig, Tyl, Janouch - Novák, Sabó, Šorm, Krejčí - Velenský, Tošovský, střídali: Rygl, Matoušek.

Markéta Stiborová