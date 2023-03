„Zaznamenali jsme tři odchody - Jardu Synka, Jardu Vorlíčka a Ondru Černovského. Všem klukům přejeme moc úspěchů a ať se jim daří,“ vzkázal dnes už bývalým hráčům Městce Králové hrající trenér mužstva Jan Šmidrkal. Ten však mohl v týmu přivítat nové tváře. „Do klubu naopak přišli Tomáš Vobořil a Matěj Vondrka z Vykáně, a Martin Jizba z Velenic. Za příchod posily můžeme považovat i dlouhodobě zraněného Honzu Šorma. Všichni hráči se jeví dobře. Zvýší konkurenci, protože přináší velkou kvalitu,“ těší kouče desátého celku tabulky. „Velké posílení přišlo do trenérských řad. Dnes už s klidem, protože to tak opravdu je, mohu přivítat mého asistenta, bývalého hráče SK MK a hlavně mého velkého kamaráda Tomáše Nováka. Jeho příchod do týmu si všichni pochvalují a já si moc vážím spolupráce a hlavně se na ní moc těším,“ usmíval se Šmidrkal.