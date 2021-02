Je odehráno osm kol, vy jste však sehráli pouze šest utkání. V neúplné tabulce vám patří devátá příčka. Je to odraz vašich výkonů?

Těžko se mně to hodnotí po odehraných šesti zápasech. Ale když bych si tyto zápasy promítl zpětně, tak si myslím, že bodový zisk odpovídá předvedeným výkonům.

Vyhráli jste první dvě kola, pak jste čekali na vítězství čtyři kola. Čím si to vysvětlujete?

Začátek soutěže se nám povedl (Ostrá, Suchdol), ale pak jsme hráli třikrát venku a bohužel ani jeden z těchto zápasů se nám herně ani výsledkově nepovedl. Především ze zápasu v Liblici jsme neměli odjíždět s prázdnou.

Pak jste ale dokázali doma porazit vedoucí Semice. Byl to váš nejlepší zápas uplynulé části sezony?

Vzhledem k síle soupeře jsme za toto vítězství opravdu rádi. On ani první zápas v Ostré nevypadal z naší strany herně špatně, avšak přišly venkovní nepovedené zápasy, porážky ve třech zápasech a čekaly nás první Semice, které výsledkově i herně ostatní mužstva převyšovaly. Bojovností a vůlí po vítězství, jsme však soupeře zaskočili a odnesli si velmi důležité vítězství a tři body.

Není to tak dávno, co jste do týmu přivedli z Velimi zkušeného exligistu Lukáše Hartiga. Jak velký přínos pro mužstvo má?

Lukáš je samozřejmě osobností a přínosem pro celý tým. Kluci ho respektují jak na hřišti, tak v kabině a snad si kluci z jeho působení u nás něco odnesou. Pro všechny je to, myslím, velký zážitek si s Lukášem zahrát v jednom týmu.

Na startu sezony jste sáhli k výměně trenéra. Kouče Oldřicha Budku nahradil Jaroslav Němec, bývalý ligový fotbalista. Proč jste sáhli k tomuto kroku?

My jsme tímto krokem chtěli „oživit“ atmosféru v kabině, což se nám podařilo. Zvedla se tréninková morálka a jsem rád, že i přes nabídky, které Jarda Němec obdržel, u nás zůstal i pro jarní část. Pro kluky to je další motivace pod takovouto osobností trénovat a hrát.

Co nového přinesl do týmu trenér Němec?

Přinesl hlavně pozitivní energii a podařilo se mu vyčistit atmosféru v kabině. Svoje bohaté fotbalové zkušenosti předává na kluky vrchovatě a je jen škoda, že se v této době nemůžeme fotbalu věnovat naplno.

Do týmu se vrátil také útočník Miroslav Velenský, který několik sezon nehrál. Jak pomohl mužstvu on?

Strašně moc. Míra si dal pauzu od fotbalu kvůli zdravotním problémům, které ho trápí a i přesto, že není úplně v pořádku, opět se na hřiště vrátil a pomohl nám. Jeho přínos je jednoznačně v přístupu ke každému zápasu a když k tomu občas přidá i takový gól jako proti Semicím, pak mu člověk nemůže vytknout ani to, že se občas zamotá s míčem tak, že se mu ještě dva dny po zápase motá hlava (smích).

Často jste během několika minulých sezon žehrali na velké množství zraněných hráčů. Čím to je?

Já si myslím, že to bude nějakou negativní energií, která se na hřišti v Městci drží (smích). Jinak si to nedovedu vysvětlit. Některá mužstva odehrají sezonu ve třinácti lidech a my každý zápas točíme minimálně čtyři hráče. Na podzim nám opět ze zdravotních důvodů chybělo několik hráčů, kteří by patřili do základní sestavy. Samozřejmě k tomu musím připočítat absence z pracovních důvodů, kdy doba je taková, jaká je, a kluci co dojíždějí za prací a dělají na směny, mají prostě priority jasně dané a člověk jim nemůže nic vytknout.

O co nebo o koho se mohlo mužstvo opřít ve chvílích, kdy se vám nedařilo?

My jsme měli za cíl být po podzimu mimo sestupové příčky. Osa týmu je jasná – Lukáš Hartig, Vašek Šorm a Míra Velenský. Když budou spolu na hřišti, tak je se o co opřít, což se v zápasech, když hráli, stoprocentně potvrdilo.

Na co byste hlavně chtěli navázat, až se soutěže opět rozběhnou?

Ono je hrozně těžké něco plánovat a na něco se připravovat, když nevíme, jestli a kdy se soutěže rozeběhnou. Navíc nás na jaře v „ideálním“ případě čeká osmnáct zápasů, což je porce i pro dobře trénované mužstvo hodně velká a tak bych byl moc rád, kdyby se kluci dali po zdravotní stránce do kupy a kádr se nejen rozšířil, ale především zkvalitnil, protože hráči jako Martin Tůma, Ondra Černovský, Aleš Němec, Marek Hutla, Láďa Táborský, když budou zdraví a potrénují, tak budou určitě obrovským přínosem. Navíc máme v jednání několik nových hráčů a pro fanoušky i jedno velké překvapení, tak doufám, že nebudou muset v jarní části stát za plotem a uvidí na jaře kvalitní fotbal i z blízka. (mal)

Střelci týmu

2 – Ročín

1 – Štěrba

1 – V. Šorm

1 – J. Šorm

1 – Synek

1 – A. Němec

1 – Velenský